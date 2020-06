- W pierwszych miesiącach 2020 r. koronawirus SARS-CoV-2 był na całym świecie głównym problemem zdrowotnym - większym, niż malaria i grypa – podkreślił dr Paweł Grzesiowski, prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń. Według najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia od wybuchu pandemii zarejestrowano ponad 7,2 mln zakażeń oraz prawie 410 tys. zgonów. W Polsce odnotowano ponad 27 tys. przypadków oraz ponad 1 170 zgonów.

Konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii prof. Iwona Paradowska-Stankiewicz powiedziała, że sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju się ostatnio poprawiła. Zarazem ostrzegała, że mogą wybuchać pojedyncze ogniska zakażeń w poszczególnych regionach kraju, jak i wśród przedstawicieli grup zawodowych, podobnie jak Górnym Śląsku.

- Jesienią i zimą może być druga fala zakażeń i zachorowań, wywołanych przez koronawirusa SARS-CoV-2, z pewnością pojawią się także inne zakażenia sezonowe, takie jak grypa – podkreśliła. Jej zdaniem, najbliższe miesiące to najlepszy okres na to, by się zaszczepić przeciwko chorobom zakaźnych, na które są dostępne szczepionki.

Potwierdzili to inni eksperci uczestniczący w konferencji prasowej. Powołując się na opinie towarzystw naukowych, organizacji oraz instytucji, w tym Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz amerykańskiego Centrum Kontroli Chorób (CDC) - zalecali poddanie szczepieniom zarówno małych dzieci, jak i dorosłych.

Dr hab. Ewa Augustynowicz z Narodowego Instytutu Zdrowia-PZH w Warszawie zawróciła uwagę, że w najbliższym okresie w pierwszej kolejności należy zaszczepić dzieci do 24. miesiąca życia oraz kobiety w ciąży i osoby z chorobami przewlekłymi, bez względu na wiek.

W przypadku dzieci najważniejsze są szczepienia związane z kalendarzem szczepień ochronnych, refundowanych z budżetu państwa. Dotyczą one chorób, które zwłaszcza u dzieci są groźniejsze niż Covid-19 (jak np. odra). Obecnie dzieci rzadko chorują z powodu zakażenia koronawirusem, przypada na nie zaledwie 1-2 proc. tych infekcji.

Jak najszybciej powinny być zaszczepione maluchy, które mają jakiekolwiek zaległości w szczepieniach obowiązkowych. Możliwe jest podawanie kilka preparatów jednocześnie oraz w minimalnym odstępie czasowym, jaki tylko jest dopuszczalny. - Badania potwierdzają bezpieczeństwo podawania wielu szczepionek jednocześnie i nie należy się tego obawiać. Mitem jest twierdzenie, że w ten sposób można doprowadzić do przeciążenia układu immunologicznego – zapewniała dr hab. Ewa Augustynowicz.

Eksperci w okresie pandemii Covid-19 zachęcają również do poddawania się szczepieniom zalecanym, które trzeba opłacić z własnej kieszeni. W przypadku dzieci są to szczepienia przeciwko wywołującym biegunki rotawirusom i meningokokom. Jak przypomnieli, są starania, żeby te szczepienia w przyszłości włączyć do kalendarza szczepień, czyli refundowanych z budżetu.

W okresie pandemii szczepieniom w większym zakresie powinni się poddawać także dorośli. Osobom po 60. roku życia zalecane są przede wszystkim preparaty chroniące przed wywołującymi zapalnie płuc pneumokokami. Mogą one uchronić przed poważniejszymi powikłaniami w razie zakażenia koronawirusami SARS-CoV-2.

Wszystkim osobom - dzieciom i dorosłym - zalecane są szczepienia przeciwko grypie sezonowej. „Mają one szczególne znaczenie w okresie pandemii” – podkreślił prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii dr hab. Ernest Kuchar, kierownik Kliniki Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Grypa może torować drogę zakażeniom koronawirusem, co ma szczególnie znacznie w okresie jesieni i zimy. Ma ona podobne objawy do Covid-19, takie jak kaszel i gorączka, co może utrudniać diagnostykę w początkowym etapie zakażenia. Z powodu tych objawów wiele osób niezaszczepionych będzie podejrzewanych o zakażenie koronawirusem, co może być powodem odsyłania ich z biura, szkół, przedszkoli oraz urzędów publicznych. Przeciwko grypie mogą się szczepić wszyscy powyżej szóstego miesiąca życia. W pierwszej kolejności powinni się szczepić dzieci, kobiety w ciąży, osoby po 60. roku życia oraz cierpiący na choroby przewlekłe.

- Spieszmy się, nie ma co odkładać szczepień – przekonywał prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii dr hab. Ernest Kuchar. Wszystkie zalecane szczepienia są dostępne, poza szczepionką przeciwko grupie sezonowej, która powinna być oferowana od początku września.