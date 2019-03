Przypomniał o tym w Światowym Dniu Nerki specjalista urologii i chirurgii dr Jan Kawecki, kierujący jednym z największych ośrodków urologicznych w kraju – Szpitalem Specjalistycznym im. prof. Emila Michałowskiego w Katowicach.

- Cechą charakterystyczną większości schorzeń układu moczowego są skąpe objawy. Czasem możemy ich nie kojarzyć z układem moczowym – np. objawy grypowe mogą towarzyszyć stanowi zapalnemu nerek, który – nawracając – może uszkodzić ich funkcje. Objawem niepokojącym jest krwiomocz. To jest coś, co musi być zawsze zbadane do końca – powiedział dr Kawecki.

- Stąd bardzo ważna jest okresowa ocena, a więc standardowe badanie moczu i badanie USG, które jest powszechnie dostępne. Nerka jest narządem stosunkowo łatwym do zobrazowania, a to jest badanie tanie, nieszkodliwe, dające bardzo wiele informacji o stanie układu moczowego – dodał.

Co dziesiąty Polak cierpi na przewlekłą chorobę nerek. Poważne problemy z nerkami i układem moczowym mogą mieć nawet 4 mln osób, ale większość nawet nie domyśla się, że choruje. - Bardziej narażeni są ludzie w starszym wieku, ale badanie USG i moczu powinien zrobić każdy. Istnieje przecież cała grupa chorób wrodzonych. Spotykam czasami pacjentów dwudziestoletnich, trzydziestoletnich, którzy nigdy nie byli badani i mają np. wrodzone wodonercze, które – gdyby trwało dłużej – zniszczy nerkę. Jako start do dobrostanu nerek – a mamy dziś Światowy Dzień Nerek – sugeruję więc taki właśnie zestaw badań – powiedział dr Kawecki.

W Szpitalu Specjalistycznym im. prof. Emila Michałowskiego rocznie wykonywanych jest ponad 5 tys. operacji narządów układu moczowego, z czego ponad 3,5 tys. endoskopowo, czyli małoinwazyjnie. W przyszpitalnej przychodni urologicznej każdego roku leczonych jest ponad 50 tys. pacjentów.

Jak zaznaczył dr Kawecki, najwięcej stawianych w ośrodku rozpoznań to choroby nowotworowe. - Na szczęście właśnie dzięki upowszechnieniu diagnostyki USG chorzy trafiają do nas teraz we wcześniejszych etapach choroby, co pozwala na skuteczniejsze leczenie – podkreślił. Placówka w procesie leczenia chorych onkologicznie ściśle współpracuje z innym, położonym w pobliżu szpitalem – Katowickim Centrum Onkologii.

Międzynarodowe Towarzystwo Nefrologiczne ustanowiło 14 marca Światowym Dniem Nerek. Jego celem jest uświadamianie, jak ważna jest rola tego narządu dla sprawnego funkcjonowania całego organizmu. To także okazja do zwrócenia uwagi na różne choroby narządów układu moczowego oraz sposoby i możliwości ich leczenia.