- 8 marca w 40 poradniach w Łódzkiem panie będą mogły skorzystać z badań cytologicznych. Nie trzeba umawiać się na wizytę, wystarczy wziąć dowód tożsamości. Tego dnia na mieszkanki regionu czekamy także na Dworcu Łódź Fabryczna. Na naszym stoisku będziemy informować o profilaktyce, zdrowej diecie i bezpłatnym leczeniu - podała rzeczniczka łódzkiego NFZ Anna Leder.

Na stronie internetowej łódzkiego NFZ można znaleźć adresy 40 poradni, które 8 marca będą przyjmować kobiety zainteresowane badaniem cytologicznym w ramach Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Na liście znalazły się m.in. placówki w Łodzi, Sieradzu, Zduńskiej Woli, Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach, ale także działające w mniejszych miejscowościach - Łęczycy, Zgierzu, Wolborzu, Grabicy, Gorzkowicach, Białej Rawskiej czy Łasku.

Jak podkreśliła rzeczniczka NFZ, program profilaktyki raka szyjki macicy skierowany jest do kobiet w wieku 25–59 lat, które są zdrowie i nie odczuwają żadnych dolegliwości. Cytologię można wykonać, jeśli pacjentka nie robiła jej w ciągu ostatnich trzech lat; jeśli natomiast występują u niej czynniki ryzyka, takie jak zakażenie wirusem deficytu odporności typu ludzkiego (HIV), wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) czy przyjmowanie leków immunosupresyjnych zaleca się badanie co roku.

- Badanie cytologiczne to skuteczne, bezbolesne i bezpieczne badanie komórek z szyjki macicy. Pozwala ono wykryć stany przednowotworowe i nowotworowe szyjki macicy, w czasie kiedy nie ma żadnych objawów. Po badaniu pacjentka dowie się, czy jest w grupie ryzyka zachorowania na raka tego narządu - zaznaczyła Leder.

Kobiety, u których rozpoznany zostanie rak szyjki macicy lub inne schorzenia wymagające leczenia specjalistycznego, zostaną skierowane do leczenia specjalistycznego w warunkach ambulatoryjnych lub szpitalnych albo na dalszą diagnostykę do placówek posiadających umowę z NFZ.

Według danych NFZ, rak szyjki macicy jest szóstym pod względem częstości występowania nowotworem u kobiet w Polsce i stanowi 10,7 proc. wszystkich nowotworów u kobiet. Co roku z powodu tego nowotworu umiera ok. 1,7 tys. Polek. Dzięki badaniu cytologicznemu można wykryć zmiany przedrakowe i raka we wczesnym stadium choroby, które jest w pełni uleczalne.