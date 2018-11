Władze Poznania wskazały, że chcą wyjść naprzeciw rodzicom, zaniepokojonym doniesieniami o rosnącej liczbie zachorowań na choroby zakaźne, w tym między innymi odrę. Miasto chce, by zaszczepione dzieci otrzymywały dodatkowe punkty podczas rekrutacji do przedszkoli.

Jak tłumaczył zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski, zwrócimy się z pisemnym wnioskiem odpowiednio do ministerstwa edukacji oraz ministerstwa polityki społecznej, aby umożliwić dodatkowe preferencje przy naborze do przedszkoli i żłobków dla dzieci, które są szczepione.

- Oczywiście nie chcemy ograniczenia dostępu do tych placówek dzieciom, które nie zostały zaszczepione, ale ustalenia kryterium przy rekrutacji do przedszkola lub żłobka pozwalającego na uzyskanie dodatkowych punktów – dodał.

Dodatkowe punkty – jak wyjaśnia poznański magistrat - będzie można uzyskać na podstawie przedstawianych przez rodziców zaświadczeń potwierdzających, że dziecko było szczepione.

- Już w lipcu 2017 r. lekarze zwrócili się do ministra zdrowia o podjęcie prac legislacyjnych. Miały one zmierzać do wprowadzenia obowiązku przedstawienia przed przyjęciem do żłobka, przedszkola i szkoły zaświadczania, potwierdzającego wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień – podkreślił Wiśniewski.

Władze Poznania – jak podkreślono w komunikacie - zdają sobie sprawę, że obowiązujące prawo nie pozwala ograniczać dostępu do publicznych szkół i przedszkoli dzieciom, zamieszkałym na terenie gminy. Dotyczy to także tych dzieci, które nie były szczepione.

- Stąd propozycja, aby promować rodziców, którzy są świadomi, jakie zagrożenie niesie unikanie tego obowiązku. Posiadanie szczepień nie będzie warunkować przyjęcia dziecka do publicznego przedszkola, co mogłoby stanowić ograniczenie w dostępie do nauki, w sprzeczności z konstytucją. Celem jest jedynie ich premiowanie – wskazał magistrat.

Biuro prasowe poznańskiego urzędu miasta zaznaczyło, że z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że w ostatnich latach nastąpił wzrost zachorowań na groźne choroby zakaźne, jak krztusiec, polio i odrę. Dwa lata temu na odrę w Europie zachorowało 5 tys. osób. W pierwszym półroczu tego roku aż 41 tys. osób, z czego 37 zmarło. Wciąż rośnie liczba rodziców, którzy nie szczepią swoich dzieci. Jak wynika z danych, w tym roku w Polsce odmówiło ich już ponad 34 tys. osób.