Testy można w nich wykonać przez cały rok zupełnie anonimowo, bezpłatnie i bez skierowania - przypominają specjaliści z Krajowego Centrum do spraw AIDS. Adresy i godziny otwarcia punktów konsultacyjno-diagnostycznych są dostępne na stronie internetowej: aids.gov.pl/pkd. Pracują w nich wysoko wykwalifikowani doradcy, którzy udzielają profesjonalnej pomocy. Każda osoba, która odwiedzi punkt może skorzystać z poufnej rozmowy zarówno przed, jak i po wykonaniu testu.

Z okazji Europejskiego Tygodnia Testowania w kierunku HIV oraz zbliżającego się Światowego Dnia AIDS, obchodzonego 1 grudnia, rusza też kolejna odsłona kampanii edukacyjnej "Mam czas rozmawiać" (#mamczasrozmawiac), zachęcająca do rozmów rodzinnych na temat HIV i potrzebie testowania.

Z badań Krajowego Centrum ds. AIDS, które organizuje kampanię, wynika, że Polacy wciąż niechętnie testują się w kierunku HIV. Przyczynia się to do dalszego szerzenia zakażeń – w Polsce codziennie około trzy osoby zakażają się tym wirusem. Od wdrożenia testów w 1985 r. do 30 czerwca 2018 r. w Polsce rozpoznano 23.233 zakażenia HIV, ale szacuje się, że co najmniej taka sama liczba osób żyje z wirusem, nie wiedząc o tym. W tym samym okresie odnotowano 3619 zachorowań na AIDS, a niemal 1400 chorych zmarło – wynika ze statystyk Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH). Do zdecydowanej większości zakażeń HIV dochodzi w Polsce drogą kontaktów seksualnych.

Niezdiagnozowane zakażenie powoduje śmierć lub groźne powikłania. Natomiast dzięki odpowiednio wczesnemu wykryciu go i wdrożeniu terapii każda osoba z HIV ma szansę na normalne życie do późnej starości. W Polsce Ministerstwo Zdrowia zapewnia dostęp do nowoczesnej, bezpłatnej terapii przeciwwirusowej.

– Strach i wypieranie faktu, że ten problem może nas dotyczyć, to wciąż częsta reakcja wielu osób, kiedy przychodzi do rozmowy o zapobieganiu zakażeniu HIV lub wykonaniu testu. Lepiej z tym lękiem radzą sobie osoby, które wiedzą, że zakażenie nie jest już wyzwaniem dla medycyny i że można z nim żyć wiele lat, a po osiągnięciu niewykrywalnej wiremii, stać się całkowicie niezakaźnym dla innych osób. Szerzenie tej właśnie wiedzy to jeden z celów kampanii #mamczasrozmawiac – mówi dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS Anna Marzec-Bogusławska.

Kampania edukacyjna "Mam czas rozmawiać" ma na celu przekonać Polaków, że rozmowa na temat HIV i testowania jest normalnym i naturalnym sposobem dbania o zdrowie swoje i bliskich oraz elementem edukacji zdrowotnej w rodzinie. Instrukcje na temat tego, jak podjąć ten trudny dla wielu osób dialog, można znaleźć w spotach telewizyjnych z udziałem Marii Seweryn oraz w przykładowych "Minirozmówkach rodzinnych", dostępnych na stronie internetowej kampanii: https://mamczasrozmawiac.aids.gov.pl.

W kampanię zaangażowali się też eksperci - seksuolog i pedagog profesor Zbigniew Izdebski oraz psycholog Małgorzata Ohme, a także blogerzy, którzy zachęcają do rozmów i testowania się w kierunku HIV.

– Należy szukać pretekstów do rozmowy. Przykładowo Polacy często oglądają seriale telewizyjne, w których m.in. podejmowana jest tematyka seksualności, zdrady, używania narkotyków, przemocy, zawodów miłosnych, ciąży itp. To wszystko są według mnie preteksty dla rodziców czy dziadków do tego, aby ten temat w domu wywołać i zachęcić do wyrażenia poglądu przez innych domowników. Chodzi o to, żeby nie pytać wprost, czy dziecko doświadcza takich sytuacji, ale czy to, co pokazywane jest w serialu, bądź w reportażu też go dotyczy. Co ono o tym sądzi? – przekonuje prof. Izdebski, kierownik Katedry Humanizacji Medycyny i Seksuologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Mateusz Liwski z Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej "Res Humanae", która z okazji Europejskiego Tygodnia Testowania na HIV organizuje świetlny happening w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, podkreśla, że HIV może dotyczyć każdego. – Nie ma już tzw. grup ryzyka. Dlatego tak ważne jest, żeby testowały się też osoby, które są przekonane, że im to nie grozi. HIV nie zabija, bo mamy w Polsce nowoczesne, bardzo skuteczne i bezpieczne w długim terminie leki, ale leczyć się można tylko wiedząc o chorobie – mówi Liwski.

Happening organizowany przez "Res Humanae" polega na wyświetlaniu czerwonych kokardek – symbolu solidarności z osobami żyjącymi z HIV/AIDS – na budynkach czterech polskich miast. – Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na ciągle istniejący problem HIV i AIDS, pokazać solidarność z osobami zakażonymi, a nade wszystko – zachęcić wszystkich do testowania się w kierunku zakażenia – podsumowuje Liwski.