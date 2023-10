Nużyca to choroba wywołana przez nużeńce – pasożyty należące do roztoczy. Przenoszą się one z kurzem, poprzez dotyk, a także przedmioty codziennego użytku, jak przybory kosmetyczne czy ręczniki. Bytują w gruczołach łojowych i mieszkach włosowych rzęs i brwi, jak również klatki piersiowej. Gdy się nadmiernie namnożą, a do tego zaatakowana przez nie osoba ma słabszą odporność, mogą wywołać nużycę. Kiedy pasożyty zaczopują ujścia mieszków włosowych i kanaliki wyprowadzające gruczołów łojowych, rozwija się miejscowy odczyn zapalny. Nużeńce często odpowiadają za zaostrzenie trądziku różowatego i zapalenie twarzy (objawiające się rumieniem, zmianami skórnymi o charakterze grudek i krost, pieczeniem).

Objawy nużycy – przewlekłego zapalenia brzegów powiek:

pieczenia i łaskotania powiek

suchości i zaczerwienienie oczu

uczucia piasku pod powiekami

łuszczenie się skóry powiek

łamliwości lub wypadania rzęs lub brwi

poranne sklejanie rzęs

obecności małych łusek (jak łupież) na rzęsach tuż przy powiece

Nużeniec jest najbardziej aktywny w nocy i wówczas dolegliwości mogą się nasilać.

Powikłaniem przewlekłego zapalenia brzegów powiek jest zespół suchego oka.

Czy to nużyca?

Diagnozę stawia lekarz zwykle po pobraniu rzęs lub zeskrobin skóry i ocenie ich pod mikroskopem. Materiał do badania często uzyskuje się metodą cyjanoakrylanową - na skórę nakłada się kroplę kleju i szkiełko podstawowe, które odrywa się po wyschnięciu).

Jak się leczy nużycę?

Terapia jest bardzo trudna i długotrwała (nawet kilka miesięcy). Stosuje się preparaty miejscowe, w tym antybiotyki oraz maść siarkową i permetrynę. Leczenie mogą wspomagać naturalne produkty, jak olejki eteryczne (z drzewa herbacianego, szałwiowy, miętowy), a także specjalne jednorazowe chusteczki do higieny powiek i skóry wokół oczu. Czasem lekarz może zalecić mechaniczne usuwanie pasożytów.

Warto samemu robić ciepłe okłady (by oczyścić tzw. gruczoły tarczkowe), delikatny masaż powiek - powiekę górną masuje się ruchami okrężnymi, a dolną ruchami od wewnątrz do zewnątrz.

Uwaga! W internecie dostępnych jest wiele produktów pseudoleczniczych. Są drogie, ale zwykle nieskuteczne.