Pogarszające się warunki czy słoneczne dni stanowią wyzwanie dla kierowców utrudniając komfort prowadzenia samochodu. Oślepienie promieniami słonecznymi może doprowadzić do poważnych zagrożeń na drodze. Największe niebezpieczeństwo występuje wcześnie rano oraz przed zmierzchem, gdy słońce znajduje się nisko nad horyzontem, wówczas promienie słoneczne padają poniżej osłon przeciwsłonecznych i konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie oczu. Efekt błysku spowodowany jest również odbijaniem się światła od innych samochodów, zbiorników wodnych oraz kałuż gdy wcześniej padał deszcz. Zagrożenie stwarza także miraż dolny, który powstaje kiedy powietrze tuż nad jezdnią jest cieplejsze niż to kilka metrów wyżej. Kierujący pojazdem patrząc na drogę widać wówczas w oddali kałuże, które znikają w miarę zbliżania się do nich.

Przede wszystkim okulary przeciwsłoneczne

Kierowca powinien mieć pod ręką okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją, które redukują odblaski powstałe na skutek odbicia się promieni słonecznych od gładkich powierzchni takich jak mokra jezdnia, karoseria samochodu czy szyby. Należy pamiętać, że zbyt duże oprawki mogą ograniczyć pole widzenia, powiększając strefę martwego pola lub stworzyć kolejne niewidoczne punkty, a za ciemne szkła uniemożliwić obserwowanie drogi. Do jazdy samochodem w słoneczne dni najlepiej nadają się okulary o poziomie przyciemnienia oznaczone kategorią 2 lub 3, przy czym te drugie jedynie przy silnym nasłonecznieniu. Nie powinno się również stosować okularów zabarwionych na niebiesko, czerwono lub zielono ponieważ mogą one przekłamywać kolory znaków drogowych lub sygnalizacji.

Okularnicy za kierownicą

W jakim stopniu światło oślepia kierowców jest sprawą indywidualną. Bardziej wrażliwi są mężczyźni po 45 roku życia i kobiety powyżej 35 lat. Szczególny problem mają jednak osoby z wadami wzroku. Zakładanie zwykłych okularów przeciwsłonecznych na soczewki kontaktowe nie zapewnia ochrony oczu. Okulary korekcyjne z fotochromem przeznaczone dla kierowców nie spełniają do końca swojej roli, ponieważ stopień przyciemnienia szkieł za szybą samochodu nie jest tak duży jak na zewnątrz pojazdu. Osoby z wadami wzroku do prowadzenia samochodu powinny posiadać dodatkowe odpowiednio przygotowane i dostosowane do wady wzroku okulary z soczewkami barwionymi na stałe, wykonane z uwzględnieniem indywidualnych korekcji. Są one bezpieczniejsze i zdrowsze dla oczu. Dodatkowo takie okulary przeciwsłoneczne wyposażone w filtry polaryzacyjne redukują odblaski zapewniając znaczny komfort widzenia poprzez lepsze postrzeganie kolorów oraz poprawiony kontrast obrazu. Jest to jednak dla wielu osób dodatkowy kłopot i nie w pełni komfortowe rozwiązanie. Druga para okularów to nie tylko dodatkowy koszt, ale również trzeba stale o nich pamiętać.

Praktyczne rozwiązanie dla kierowców z wadami wzroku

Współcześnie medycyna stwarza jednak dla osób z wadami wzroku szansę na uwolnienie się od okularów korekcyjnych lub tradycyjnych soczewek zapewniając pełny komfort widzenia i prowadzenia pojazdów. Rozwiązaniem, które warto rozważyć jest wciąż mało znana w Polsce niechirurgiczna metoda ortokorekcji.

Jest to proces korekcji wad wzroku, który odbywa się podczas snu przy pomocy najnowszej generacji soczewek ortokeratologicznych. Pacjent zakłada soczewki na noc i w ciągu dnia nie ma wady wzroku. Soczewki te w delikatny i bezpieczny sposób zmieniają przednią krzywiznę rogówki, dzięki czemu w ciągu dnia widzi się dobrze bez użycia tradycyjnych soczewek czy okularów i można w pełni komfortowo prowadzić samochód. Przy dłuższym stosowaniu efekt dobrego widzenia utrzymuje się nawet do 40 godzin. - wyjaśnia optometrysta, Piotr Toczołowski z Centrum Okulistycznego Nowy Wzrok.

Ortokorekcja jest przeznaczona dla osób, których krótkowzroczność nie przekracza minus 5 dioptrii, zaś astygmatyzm, który powoduje niewyraźne widzenie na skutek nieregularnego kształtu rogówki lub soczewki, nie może być większy niż 1,5 dioptrii. Co ważne proces ten nie jest trwały więc w przypadku chęci zaprzestania stosowania soczewek, można bez problemu wrócić do noszenia okularów.

Dobre widzenie jest konieczne, aby bezpiecznie prowadzić samochód i szybko reagować na potencjalne zagrożenia. Aby zapobiegać zmęczeniu wzroku, powinniśmy przede wszystkim pamiętać o robieniu regularnych przerw podczas pokonywania dłuższej trasy. Nadmierne obciążenie wzroku kierowcy może prowadzić do pogorszenia jakości widzenia i w konsekwencji do popełniania błędów za kierownicą.