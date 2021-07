Aby nakłonić pacjentów do powrotu do gabinetów okulistycznych, regularnych badań i troski o wzrok, a także do stawiania się na umówione już zabiegi na zaćmę, Polskie Towarzystwo Okulistyczne zainicjowało kampanię społeczną „Pokonaj zaćmę, popraw widzenie”.

Znakomici eksperci, w tym prof. dr. hab. n. med. Jacek P. Szaflik, światowej klasy specjalista w dziedzinie okulistyki, przekonują, że nie ma żadnych przeciwskazań do wizyt w bezpiecznych, pracujących z zachowaniem najwyższych standardów sanitarnych gabinetach, a także uświadamiają jak bardzo zaćma wpływa na obniżenie komfortu widzenia.

W tym celu powstały dedykowane, dostępne m.in. na kanale YouTube oraz Facebook, spoty reklamowe przedstawiające istotę problemu i zachęcające osoby, szczególnie z grupy 70+, do ponownego rejestrowania się na wizyty i zabiegi. Bardzo ważnym, obecnym w kampanii głosem stanowiącym wsparcie dla innych jest p. Andrzej Szeląg, pacjent prof. dr. hab. n. med. Jacka P. Szaflika, mówiący o poprawie komfortu widzenia poprzez zabieg na zaćmę, który wykonany został w czasie pandemii.

Problem dotyczy też młodszych

Problemy z widzeniem i pojawiającą się zaćmą dotyczą także osób młodszych.

Podobnie jak w przypadku osób 70+, również w innych grupach wiekowych (40-49 lat, 50-59 lat, 60-69 lat), widoczne są drastyczne spadki dotyczące postawionych diagnoz. W zależności od grupy sięgają one od 37% do 42%. Warto pamiętać, że wzrok zbadać można także u lekarza optometrysty, który podczas nawet niezobowiązującej wizyty może sprawdzić pojawiające się objawy zaćmy.

Pokonaj zaćmę, popraw widzenie

Pomimo że operacja zaćmy jest zabiegiem niskiego ryzyka i znacząco poprawia komfort życia, coraz mniej pacjentów decyduje się na ten krok. Głównym powodem tak niskiego wyniku w ostatnich latach jest przede wszystkim pandemia oraz strach przed zarażeniem się koronawirusem. Dlatego też Polskie Towarzystwo Okulistyczne - pomysłodawca i organizator, razem z partnerami - Bausch Health Poland, Alcon, Adamed, Senju Poland, OFTA - powołało do życia kampanię społeczną „Pokonaj zaćmę, popraw widzenie”. Kampania skierowana została przede wszystkim do lekarzy, osób starszych a także ich rodzin, a jej głównym celem jest zachęcenie do powrotu do diagnostyki i leczenia okulistycznego ze szczególnym naciskiem na seniorów