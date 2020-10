Czym jest zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD) i jak poważne jest to schorzenie?

Reklama

Jest to najczęstsza przyczyna utraty wzroku u osób starszych w krajach rozwiniętych. Dotyka dużej części społeczeństwa w podeszłym wieku. Znamy dwie postaci ADM: suchą i wysiękową. Pierwsza, występuje częściej i postępuje wolniej, latami. Druga, rzadsza, znacznie szybciej prowadzi do ślepoty. Bywa, że pacjenci tracą wzrok po miesiącach, a nawet tygodniach od ujawnienia choroby.

Niestety obie postaci już na wczesnym etapie prowadzą do upośledzenia widzenia centralnego, co czyni schorzenie bardzo dokuczliwym dla pacjentów, wpływającym na pogorszenie komfortu ich życia. Nie są bowiem w stanie rozpoznać rysów twarzy, przeczytać drobnego druku, napisać SMS-a, maila. A okulary nie pomogą, nie wyostrzą widzenia. Dlatego takie osoby stają się inwalidami wzrokowymi.

Jak wygląda obecnie dostępne leczenie?

Przed laty udało się wyizolować czynnik wzrostu śródbłonka naczyń - waskulotropinę. Potem zostały wyizolowane kolejne czynniki wzrostu należące do tej samej rodziny, czyli VEGF, który stał się doskonałym markerem w wysiękowej postaci AMD. Tym samym wprowadzenie terapii anty-VEGF okazało się wielkim przełomem w okulistyce. Dostaliśmy ważny oręż w leczeniu. Nie tylko zwyrodnienia plamki żółtej związanej z wiekiem. Terapia sprawdza się również w leczeniu siatkówkowych powikłań cukrzycy. Obecnie bardzo wiele osób jej się poddaje. Terapia polega na podawaniu leku anty-VEGF do ciała szklistego oka, powodując blokadę czynnika wzrostu śródbłonka naczyń.

W Polsce mamy dostęp do wszystkich form terapii. Jednak w ostatnim czasie pojawił się na rynku nowy preparat, będący efektem wieloletnich badań i doświadczeń. Mowa o brolucizumab, który jest innowacyjną molekułą anty-VEGF.

Na czym polega jego innowacyjność?

Lek ma wysoką skuteczność w leczeniu wysiękowego zwyrodnia plamki żółtej związanego z wiekiem ponieważ jest cząsteczką nowej generacji o małych rozmiarach, ale dużej dawce molowej leku - dużo większa jest liczba cząsteczek w podawanej objętości. Dzięki czemu łatwo przenika przez warstwę siatkówki. To sprawia, że już od pierwszej dawki zatrzymuje postęp choroby, zmniejszając zmiany neowaskularne, spowalniając wzrost komórek śródbłonka i redukuje przepuszczalność naczyń krwionośnych. Następuje poprawa widzenia nawet do 100 proc. Do tego lek przyczynia się do najskuteczniejszej redukcji płynu śródsiatkówkowego oraz siatkówkowego. Dzięki temu choroba nie nawraca, co może mieć miejsce przy stosowaniu innych terapii.

Mała cząsteczka i wysoka dawka molowa leku powoduje z kolei, że iniekcje u chorych mogą być wykonywane rzadziej – raz na trzy miesiące, podczas, gdy przy poprzednich terapiach wykonuje się je raz na miesiąc.

Oko nie jest, więc tak często traumatyzowane, a pacjent pojawia się rzadziej w gabinecie zabiegowym, co ma znaczenie dla jego bezpieczeństwa zwłaszcza teraz, w czasie pandemii.

Rzadsze wizyty pozwalają też przyjmować większą liczbę pacjentów.

Jednym słowem nowa terapia jest korzystna nie tylko dla pacjenta, ale i płatnika.

Pacjent poddawany tej terapii nie tylko rzadziej pojawia się u lekarza, ale też jest w stanie sam przyjechać na kolejny zastrzyk, gdyż szybciej odzyskuje sprawność wzrokową. Nie musi wiec do tego angażować bliskich. A to z kolei, przekłada się na liczbę urlopów i zwolnień z pracy, udzielanych choremu i osobom mu towarzyszącym. Dziś poczekalnie gabinetów i przychodni są pełne, ale nie dlatego, że jest tylu pacjentów. Powodem jest to, że jednemu choremu często towarzyszą nie jedna, a dwie osoby.

Wymienił pan wiele zalet nowej terapii…

Są jeszcze inne. Mam na myślę np. mniejsze ryzyko powikłań. Iniekcje są wykonywane w centrach medycznych spełniających najwyższe standardy i procedury. Jednak zastrzyk to zastrzyk, w związku z tym zawsze istnieje ryzyko powikłań po jego zaaplikowaniu. Rzadsze wykonywanie iniekcji, co jest możliwe dzięki nowej terapii, ma więc szansę to ryzyko ograniczyć. Może w związku z tym przekonać też więcej pacjentów do poddania się leczeniu.

Reklama

Jest więc wystarczająco wiele powodów, by brolucizumab został włączony, do programu lekowego.

Rozumiem, że na razie nie jest.

Trwają nad tym prace. Dziś lek jest dostępnych dla tych, którzy zapłacą za niego z własnej kieszeni. A jak wiadomo, nie każdy ma takie możliwości. Dlatego, biorąc pod uwagę ogromną jego skuteczność, należy jak najszybciej to zmienić.

Rozm. PAO