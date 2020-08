Po nocy nasz organizm powinien być wypoczęty i zregenerowany. A co jeśli mamy za sobą nieprzespaną noc? To oczywiście czasem zdarza się każdemu z nas, kiedy np. za późno położymy się spać albo musimy wstać wczesnym rankiem. Niestety w takich sytuacjach cierpią nasze oczy, ponieważ niedobór snu sprawia, że stają się one bardziej zmęczone, zaczerwienione, przekrwione i wysuszone. Często odczuwamy też wtedy „uczucie piasku pod powiekami”. Są to dolegliwości związane z zespołem suchego oka. Co możemy zrobić, by nasze oczy mogły się odpowiednio regenerować i jak radzić sobie z zespołem suchego oka?

Zespół suchego oka – jak go rozpoznać? Reklama Zespół suchego oka to schorzenie polegające na zaburzeniu wytwarzania łez, które prowadzi do niedostatecznego nawilżenia gałki ocznej. Do najpopularniejszych objawów, które mogą sygnalizować problem należą: zmęczenie, zaczerwienienie, pieczenie i suchość oczu, uczucie obecności piasku pod powiekami, a nawet nadmierne łzawienie. Przyczyn pojawienia się zespołu suchego oka może być wiele. Najczęściej dotyka on osób, które często i długotrwale oglądają telewizję, pracują przy komputerze lub korzystają z innych urządzeń elektronicznych, emitujących światło niebieskie. Większe ryzyko dotyczy również osób przebywających często w pomieszczeniach klimatyzowanych, noszących soczewki korekcyjne, a nawet przyjmujących niektóre leki (m.in. antyhistaminowe czy tabletki antykoncepcyjne). Wyeliminowanie lub ograniczenie objawów suchego oka, które przeszkadzają nam w codziennym funkcjonowaniu jest możliwe, jeżeli będziemy stosować się do określonych zasad, m.in.: Ogranicz korzystanie z urządzeń elektronicznych – statystycznie telewizję oglądamy 4 godziny i 17 minut, a z Internetu korzystamy ponad 6 godzin dziennie! 3 Oczywiście nie zawsze jesteśmy w stanie zminimalizować czas przebywania przy komputerze m.in. z powodu konieczności wykonywania obowiązków zawodowych. Możemy jednak starać się rzadziej sięgać np. po telefon i nie oglądać seriali bezpośrednio przed snem.

