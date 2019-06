- Dzięki temu, że obecnie operacje zaćmy to świadczenia nielimitowane obserwujemy w Łódzkiem zwiększenie liczby tych zabiegów. Skróciły się też kolejki. Na zabiegi planowe zaćmy trzeba czekać nie dłużej niż 8 miesięcy, natomiast czas oczekiwania na operacje pilne nie przekracza jednego miesiąca. Tymczasem w latach ubiegłych planowo trzeba było czekać 2-3 lata, a na zabiegi pilne – trzy miesiące – podał zastępca dyrektora łódzkiego NFZ Robert Wilanowski na konferencji w środę.

Według danych NFZ każdego dnia roboczego w woj. łódzkim wykonywanych jest ok. 80 operacji zaćmy. Fundusz planuje, by do końca roku na leczenie zaćmy wydać dodatkowo jeszcze 10 mln zł.

Zdaniem Wilanowskiego likwidacja limitów na operacje zaćmy ma jeszcze jeden pozytywny aspekt – znacznie wzrósł odsetek zabiegów realizowanych w trybie chirurgii jednego dnia.

- Pacjenci przebywają krócej w szpitalach. Na początku stycznia tylko 37 proc. chorych leczonych było w systemie jednodniowym. Obecnie takich pacjentów jest już ponad 82 proc. Liczymy na to, że liczba zabiegów w naszym województwie jeszcze wzrośnie, co przełoży się na oszczędności i dalsze skracanie się czasu oczekiwania na leczenie – dodał.

NFZ, powołując się na praktyki najlepszych zagranicznych ośrodków okulistycznych, twierdzi, że tylko 5-10 proc. pacjentów jest tam hospitalizowanych po zoperowaniu zaćmy. Reszta opuszcza szpital w kilka godzin po zabiegu.

Obserwacje NFZ potwierdza prezes łódzkiego Szpitala św. Jana Bożego Mateusz Kuzdak, podkreślając, że wprowadzenie trybu jednodniowego wymagało od jego placówki – w której jeszcze w ubiegłym roku wszyscy pacjenci po operacji zaćmy byli hospitalizowani przez kilka dni – zmian organizacyjnych w oddziale i na bloku operacyjnym.

- Istotną rolę odgrywa edukacja i praca z pacjentami. Udaje nam się na tyle dobrze przygotować ich do zabiegów, że efektem jest wzrost liczby zabiegów. Porównując analogiczne okresy ubiegłego i bieżącego roku widzimy, że odsetek operacji zaćmy wzrósł o 72 proc. Pacjenci trafiający do naszego ośrodka w trybie pilnym są operowani od razu, a oczekiwanie na zabieg planowy trwa 8 miesięcy – zaznaczył.

Obecnie 98 proc. pacjentów tego szpitala leczonych na zaćmę opuszcza szpital w dniu zabiegu – bez żadnej szkody dla procesu gojenia i dochodzenia do zdrowia.

Szpital św. Jana Bożego chce zachęcić pacjentów do korzystania z nielimitowanych zabiegów leczenia zaćmy, a także protezoplastyki stawów, dlatego w najbliższą sobotę organizuje na swoim terenie Bonifraterską Akademię Zdrowia, podczas której będzie można posłuchać wykładów lekarzy, skorzystać z konsultacji okulisty i ortopedy, a także wielu innych piknikowych atrakcji.