Rak płuca - kto choruje najczęściej?

Szacuje się, że w Polsce co roku diagnozuje się około 20 tys. zachorowań na raka płuc, z czego większość u mężczyzn. Liczba nowotworów płuca lawinowo rośnie wśród kobiet (u mężczyzn zaś spada) i przyjmuje się, że co roku wykrywa się u nich ponad 6 tys. przypadków raka. Wszystkiemu winna "emancypacja papierosowa" z lat 60.-80. ubiegłego wieku, kiedy palenie wśród kobiet było szalenie modne. Co warto wiedzieć o najgroźniejszym nowotworze?