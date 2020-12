Materiał przygotowała Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej, aby pomóc chorym lepiej radzić sobie z trudnymi emocjami w realiach utrudnionego dostępu do pomocy psychoonkologicznej w dobie pandemii. Fundacja zwraca uwagę, że w trudnej sytuacji są wszyscy pacjenci onkologiczni, ale pacjentki z rakiem piersi są grupą szczególną.

- Pacjentki leczone z powodu nowotworu piersi mierzą się dziś nie tylko ze stresem i obawą o przebieg leczenia onkologicznego. Nowym, poważnym zmartwieniem jest strach przed koronawirusem. Kobiety boją się o siebie i o swoich bliskich. W szpitalach obowiązuje zakaz odwiedzin. To sprawia, że z trudnymi emocjami kobiety często zostają same. Spędzany w odizolowaniu okres przedświąteczny to dla zaangażowanych w życie rodzinne żon, córek i matek wyjątkowo trudny czas – zwraca uwagę prezes Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej Anna Kupiecka.

Oprócz utrudnień i opóźnień związanych z realizacją procedur diagnostycznych i terapeutycznych pacjenci oddziałów klinicznych muszą liczyć się także z ograniczoną dostępnością do pomocy psychologicznej.

- Członkowie personelu medycznego w takim samym stopniu jak inni są zagrożeni zakażeniem koronawirusem. Co więcej, tak samo jak w przypadku innych osób zdarzają się nam różne wypadki i choroby. W ostatnim czasie z bieżącej pracy z pacjentami na oddziale wyeliminowała mnie najpierw konieczność odbycia kwarantanny, a później złamana noga. Wiele koleżanek i kolegów na jakiś czas musi być na zwolnieniu lekarskim, a potrzeby pacjentów nie są w czasie pandemii mniejsze. Wręcz przeciwnie: chorzy w jeszcze większym stopniu wymagają teraz wsparcia. Niestety, personel w okrojonym składzie nierzadko nie jest w stanie zapewnić jej wszystkim potrzebującym – powiedziała psychoonkolog i członkini Zarządu Fundacji OnkoCafe – Razem Lepiej Adrianna Sobol.

Na cykl nagrań składa się seria pojedynczych odcinków z poradami Adrianny Sobol. Kolejne materiały wideo dotyczą różnych aspektów codziennego życia z chorobą. Psychoonkolog radzi między innymi, jak rozmawiać o raku piersi z bliskimi, jak radzić sobie z chorobą w realiach pracy zawodowej, jak zorganizować na nowo życie rodzinne i jak stawić czoła zaawansowanemu stadium raka piersi.

Wideobook jest dostępny na kanale YouTube videobook YT oraz na stronach: www.onkocafe.pl, www.wyleczrakapiersi.pl i profilach facebookowych fundacji i kampanii.

- Wierzymy, że odizolowane na oddziałach pacjentki chętnie sięgną po przystępną, bezpłatną i dostępną w każdej chwili formę wsparcia psychoonkologicznego. Seria nagrań video ma pomóc chorym skonfrontować się ze swoimi emocjami, przypomnieć im, że mają prawo do odczuwania różnych i często skrajnych emocji. Wtedy, kiedy nie ma możliwości osobistej rozmowy z bliskimi i z psychoonkologiem, taka forma wsparcia jest bardzo potrzebna – mówi Adrianna Sobol.