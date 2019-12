Rutkowski odnosząc się do strategii wyjaśnił, że jest to dokument, którego w Polsce do tej pory brakowało. Jest to strategia kompleksowa: planujemy w niej, co zrobić, jakie podjąć działania, by nie tylko lepiej leczyć, ale żeby zapobiegać i zmniejszyć umieralność z powodu nowotworów w naszym kraju - powiedział kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Centrum Onkologii – Instytucie w Warszawie.

Przypomniał też, że 100 tys. osób umiera w Polsce rocznie na nowotwory i jest to druga przyczyna zgonów Polaków. W Polsce 45 proc. chorujących na raka pacjentów ma szanse na wyleczenie, w UE wskaźnik ten wynosi już około 50 proc., natomiast w krajach o najlepszej opiece onkologicznej 60 proc.

Natomiast dalej Rutkowski zaznaczył, że program onkologiczny, który trafił pod koniec listopada do uzgodnień międzyresortowych, dotyczy nie tylko samego leczenia, ale kładzie też duży nacisk na prewencję, wprowadzenie nowych metod profilaktyki. Wprowadza od 2021 roku refundowaną szczepionkę dla dziewczynek przeciw wirusowi HPV, czyli tak naprawdę na raka, bo wirus ten, to główna przyczyna nowotworów, głównie raka szyjki macicy, głowy i szyi - wyjaśnił ekspert.

Profesor podkreślił również, że ważnym założeniem strategii jest wprowadzenie w każdym miejscu w Polsce tej samej jakości w badaniach profilaktycznych. - Zakłada ona wprowadzenie na przykład cyfrowych mammografów, niezależnie, czy to będzie środek Polski, wschód, czy zachód - przyznał.

Kolejna istotnym aspektem, na który zwrócił uwagę jest upowszechnienie wiedzy onkologicznej. Chodzi o to, by Polacy mieli dostęp do wiedzy dotyczącej metod leczenia, miejsca leczenia oraz wiedzieli jakie wyniki w leczeniu pacjentów ma dany ośrodek. - W planach jest też stworzenie narodowego portalu onkologicznego - dodał.

Narodowa Strategia Onkologiczna, tzw. cancer plan, ma być całościowym programem walki z rakiem. Powstaje na podstawie uchwalonej wiosną tego roku ustawy i ma wytyczyć kierunki rozwoju systemu opieki onkologicznej, w tym m.in. działania z zakresu profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych.