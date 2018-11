Bardzo często właściwości rakotwórcze przypisuje się elementom życia codziennego. Wiele z nich to mity: korzystanie z kuchenek mikrofalowych, spożywanie napojów z plastikowych butelek, czy też mieszkanie w pobliżu linii energetycznych, to tylko niektóre, z niepotwierdzonych czynników zwiększających ryzyko zachorowanie na raka. Ale już na przykład stres to fakt – jest jednym z czynników zwiększających ryzyko nowotworu. W co wierzymy najczęściej i jaka jest nasza wiedza o nowotworach, zbadali naukowcy z Wielkiej Brytanii.

Metoda badawcza

W celu zebrania niezbędnych danych, przeprowadzono badanie ankietowe na grupie 1327 osób.

Uczestnikom zadano pytania na temat potwierdzonych naukowo czynników zwiększających ryzyko zachorowania na raka oraz czynników, o których powszechnie mówi się, że powodują raka. Przy każdym z czynników badany miał zaznaczyć na skali Likerta (jest to pięciostopniowa skala wykorzystywana do badań statystycznych), na ile zgadza się z danym stwierdzeniem.

Oprócz pytań, dotyczących wiedzy o przyczynach raka, badani zostali poproszeni również o podanie danych na temat swojego wieku, wagi, płci, a także innych elementów związanych z trybem życia i nałogami.

Wyniki badania

Najczęściej wskazywanymi przyczynami raka był stres (43 proc.) i dodatki do żywności (42 proc. ). (FAKTY) Na trzecim i czwartym miejscu znalazły się: szkodliwy wpływ pola elektromagnetycznego (35 proc.) i jedzenie genetycznie modyfikowane (34 proc.). Co ciekawe, aż 19 proc. badanych uważało kuchenki mikrofalowe za szkodliwe, a 15 proc. osób twierdziło, że picie z plastikowych butelek powoduje raka. (MITY)

Mimo wszystko, badanie dowiodło, że świadomość potwierdzonych naukowo czynników zwiększających ryzyko raka jest więc większa, niż tych niepotwierdzonych. Stres (zwłaszcza ten przewlekły) i niektóre dodatki do żywności (np. substancje konserwujące mięso) są uznawane za sprzyjające rozwojowi nowotworów. Co ciekawe, w porównaniu z wcześniejszymi badaniami tego typu, wzrosła liczba osób wierzących w nieudowodnione przyczyny raka. Dlaczego? Można domniemywać, że winę za to ponoszą media społecznościowe, w których bardzo często rozprzestrzeniają się tzw. fake news (fałszywe informacje).

Podsumowanie badania

- To niepokojące, że tak wiele osób wierzy w czynniki ryzyka, dla których nie ma przekonujących dowodów - zauważył dr Samuel Smith z University of Leeds.

Warto pamiętać, że czterem z dziesięciu przypadkom raka można zapobiec poprzez zmianę stylu życia. Dlatego jest ważne, abyśmy informacje o tym co nam szkodzi, nabywali z wiarygodnych źródeł. Znając prawdziwe czynniki ryzyka, możemy zmniejszyć indywidualne ryzyko choroby, zamiast tracić czas na martwienie się fałszywymi doniesieniami o przyczynach raka.

Jeżeli czytamy jakiś artykuł, publikacje, sprawdzajmy źródło. Napisanie, że coś zostało potwierdzone przez „amerykańskich naukowców” to niestety trochę za mało. Zdrowie, mamy tylko jedno, więc dbajmy o nie!