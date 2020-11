Zgonów z powodu grypy w tych dwóch tygodniach nie zanotowano.

Z zestawienia instytutu wynika, że od 16 do 22 listopada zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę było 56 549. Najwięcej w woj. mazowieckim – 11 628, a najmniej – 316 – w woj. świętokrzyskim.

Tydzień wcześniej, czyli między 9 a 15 listopada, było 56 498 przypadków.

Średnia dzienna zapadalność wynosiła w trzecim tygodniu listopada 21 na 100 tys. ludności, wobec 18,4 tydzień wcześniej.

Z powodu grypy do szpitala trafiło – od 16 do 22 listopada – 0,2 proc. chorych, czyli 112 osób. Tydzień wcześniej było to odpowiednio 0,18 proc. i 100 osób.

Przyczyną skierowań do szpitala w 94,6 proc. przypadków były objawy ze strony układu oddechowego, a w 1,8 proc. krążenia.

Jeśli chodzi o sytuację dotyczącą tej choroby wśród najmłodszych, to zapadło na nią 7935 dzieci do lat czterech i 4997 dzieci w przedziale 5-14 lat.