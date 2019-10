Prof. Lidia Brydak z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH powiedziała, że zidentyfikowany patogen to wirus A/H1N1/pdmo9, czyli ten sam, który najczęściej występował w poprzednim sezonie grypowym 2018/19. Stanowił on aż 65,7 proc. wszystkich zakażeń wywołanych wirusami grypy i wirusami grypopodobnymi.

- Antygen tego podtypu wirusa znajduje się w szczepionkach zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) na obecny sezon epidemiczny 2019/20, który rozpoczął się wraz z początkiem października – podkreśliła prof. Brydak, kierownik Krajowego Ośrodka ds. Grypy w Warszawie.

Zdaniem kierownika Ośrodka ds. Grypy NIZP-PZH, wykrycie podtypu wirusa A/H1N1/pdmo9 u jednorocznego dziecka świadczy o tym, że nie zostało ono zaszczepione przeciwko grypie, podobnie jak jego matka. Tymczasem jedyną - dodała - skuteczną ochronę przed zakażeniem daje szczepienie przeciwko grypie.

Zgodnie z zaleceniami WHO, szczepionkę przeciwko grypie można podawać dzieciom od szóstego miesiąca życia. Zalecana jest ona wszystkim osobom powyżej tego wieku, dzieciom i dorosłym, ale szczególnie powinno się szczepić maluchy do 4. roku życia oraz seniorów od 65. roku życia, bo te dwie grupy są najbardziej narażone na zakażenie grypą i powikłania pogrypowe.

Z danych NIZP-PZH wynika, że wirusem grypy zakaża się w Polsce 35-40 proc. dzieci w wieku od 1. do 14. roku życia, a szczepi się przeciwko grypie mniej niż 1 proc. z nich. W całej populacji szczepiło się w ostatnich kilku latach jedynie 4 proc. Polaków. Do osób podwyższonego ryzyka zalicza się także pacjentów po przeszczepach, z chorobami kardiologicznymi, onkologicznymi, układu oddechowego, układu moczowego oraz cukrzycą.

Antygen wirusa grypy A/H1N1/pdmo9 znajduje się w szczepionkach rekomendowanych przez WHO na ten sezon grypowy. Znajduje się zarówno szczepionkach cztero-, jak i trójskładnikowych. W obecnym sezonie dostępne są w naszym kraju trzy rodzaje szczepionek przeciwko grypie: dwie czteroskładnikowe, jedna trójskładnikowa oraz donosowa dla dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 8 lat.

Prof. Brydak poinformowała, że od początku października 2019 r. odnotowano w całym kraju ponad 228 tys. zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne, a ponad 450 chorych skierowano do szpitala (co nie znaczy jednak, że były one hospitalizowane). W sezonie 2018/2019 na grypę i infekcje grypopodobne zachorowało w naszym kraju ponad 4,6 mln Polaków.