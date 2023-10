Potrzebujesz trzech szklanek soku z ananasa, który zawiera dużą ilość witaminy C oraz bromelainę - enzym o działaniu przeciwzapalnym, wspomagający m.in. leczenie bólu gardła. Dodaj do tego przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku, w którym skrywa się m.in. allicyna posiadająca właściwości bakteriobójcze. Następnie dorzuć do soku dwie łyżeczki startego świeżego imbiru, który uważany jest za naturalny środek przeciwbólowy i przeciwzapalny. Wszystko dokładnie wymieszaj z dwoma łyżkami miodu oraz dopraw szczyptą pieprzu cayenne. Na koniec dodaj sok z pięciu dużych cytryn i przelej napój do dużego (ok. 5 l dzbanka). Dolej wody, by dzbanek był pełny.

Reklama

Wstaw miksturę do lodówki i pij codziennie po trzy jej szklanki, ale ogrzane do temperatury pokojowej.