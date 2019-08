Pierwszy dzień w szkole to bardzo stresujący moment, dlatego przygotowujemy do niego dziecko najlepiej jak potrafimy. Kupujemy nowe akcesoria szkolne, dobieramy ubrania oraz zastanawiamy się nad zajęciami dodatkowymi, które przekonają dziecko do nauki. Jest jednak jeszcze jedna rzecz, o którą powinniśmy zadbać, a o której często zapominamy – wyrobienie w dziecku istotnych nawyków higienicznych.