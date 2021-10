- Wirus RSV to jest wirus, który przenosi się drogą kropelkową, wywołuje infekcje dróg oddechowych. Jest szczególnie niebezpieczny u małych dzieci. U dzieci przedszkolnych, szkolnych może wywołać infekcje górnych dróg oddechowych. Objawy to będą katar kaszel, ewentualnie gorączka. Natomiast u małych niemowląt i noworodków może dojść do infekcji dolnych dróg oddechowych. Do zapalenia oskrzelików bądź płuc. Wówczas pojawia się duszność, problemy z karmieniem i apatia. Czasem występuje stan zagrożenia życia i dziecko musi być hospitalizowane na oddziale intensywnej terapii medycznej - przestrzega pediatra Ilona Derkowska.

