Do 17 stycznia w całej Polsce trwają zimowe ferie. Rodzice starają się, by dzieci wypoczęły po trudach izolacji i nauki zdalnej, ale nie jest to takie proste. Ze względu na pandemię koronawirusa obowiązuje bowiem wiele ograniczeń.

Czy można wysłać swoje pociechy do rodziny, która mieszka w innym mieście?