Rodzice wcześniaków zostają włączeni do szczepień na etapie 0, żeby bez przeszkód mogli odwiedzać swoje dzieci w szpitalach. Priorytet w dostępie do szczepień musi wynikać ze szczególnego ryzyka i potrzeby a nie znajomości lub statusu publicznego – napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

Fundacja Koalicja dla Wcześniaka napisała w niedzielę, że decyzja MZ "oznacza koniec separacji". "Dziękujemy z całego serca!!!!!" – napisano.

Do wpisu fundacji załączono dokument podpisany przez podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Annę Goławską, datowany na 31 grudnia 2020 roku.

W odpowiedzi na apel Fundacji Koalicja dla Wcześniaka z dnia 29 grudnia 2020 r., w którym uzasadnia prośbę o dodanie rodziców wcześniaków hospitalizowanych na Oddziałach Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka do tzw. grupy "0" do szczepień przeciwko COVID-19. Uprzejmie informuję, że wskazana grupa zostaje dołączona do szczepień – napisała minister Goławska.

Ministerstwo Zdrowia zastrzegło, że rodzice powinni być zaszczepieni w szpitalu, w którym przebywa dziecko lub zgłoszeni przez szpital do szczepienia w innej placówce, zgodnie z tą samą procedurą, według której zgłaszani są pracownicy medyczni.