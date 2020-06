Naukowcy z Louisiana State University i University at Buffalo (USA) przeanalizowali zwyczaje 41 dzieci z Werony we Włoszech. W marcu i kwietniu z powodu epidemii dzieci te żyły głównie w zamknięciu.

Reklama

W porównaniu z poprzednim rokiem jadły one jeden posiłek dziennie więcej, spały pół godziny na dobę dłużej i spędzały niemal 5 godzin tygodniowo więcej z telefonem, komputerem czy przed telewizorem.

Jednocześnie dramatycznie zwiększyły spożycie czerwonego mięsa, słodkich napojów i śmieciowego jedzenia. Ich aktywność fizyczna spadła o ponad dwie godziny tygodniowo. Bez zmiany pozostało spożycie warzyw.

- Tragedia pandemii COVID-19 ma uboczne efekty rozciągające się poza wirusową infekcję - mówi prof. Myles Faith, współautor publikacji, która ukazała się w piśmie "Obesity".

- Dzieci i nastolatki walczące z otyłością znajdują się w trudnej pozycji - w izolacji, która wydaje się stwarzać niekorzystne środowisko z punktu widzenia utrzymania zdrowych nawyków - wyjaśnia badacz.

- Rozpoznanie tych dodatkowych skutków lockdownu spowodowanego epidemią COVID-19 jest krytyczne, aby można było uniknąć umniejszenia trudnych wysiłków kontrolowania masy ciała przez młodzież dotkniętą nadwagą - podkreśla.

Badacze wyjaśniają, że dzieci i młodzież zwykle więcej przybierają na wadze w czasie letnich wakacji, niż w czasie roku szkolnego. Dlatego chcieli sprawdzić, czy zamknięcie w domu będzie miało podobny skutek, jak letnia przerwa w nauce.

- Szkolne środowisko zapewnia pewną strukturę i rutynę dotyczącą czasu posiłków, aktywności fizycznej i snu - trzech głównych elementów stylu życia wpływających na ryzyko otyłości - tłumaczy prof. Faith.

- Zależnie od długości trwania lockdownu, dodatkowa waga może być trudna do usunięcia i może przyczynić się do otyłości w wieku dorosłym, jeśli nie zostaną wprowadzone zdrowsze nawyki. To dlatego, że otyłość dzieci i młodzieży zwykle utrzymuje się w czasie i pozwala przewidzieć wagę w dorosłości - przestrzega naukowiec.

Zdaniem badaczy politycy i inne osoby decydujące o zachowaniu społeczeństwa powinni uwzględnić potencjalnie szkodliwe działanie lockdownu na młode osoby z otyłością. Naukowcy przekonują też o potrzebie wprowadzenia programów telemedycznych, które pomogą rodzinom w utrzymaniu zdrowego stylu życia w czasie epidemii. Prowadzą już nawet sponsorowany przez National Institutes of Health program badawczy, sprawdzający tego typu interwencje.