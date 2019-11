Jak poinformował w poniedziałek warszawski ratusz, dofinansowanie stołecznego programu zapłodnienia in vitro ma zostać zwiększone. Obejmuje to podniesienie poziomu dofinansowania świadczeń zdrowotnych w zakresie zapłodnienia pozaustrojowego oraz kriokonserwacji komórek jajowych. Zwiększy się też dostępność do programu, przede wszystkim dla osób, dla których dotychczasowy koszt udziału był zbyt wysoki.

Zgodnie z projektem uchwały, który skierował do Rady Warszawy prezydent miasta, środki finansowe przeznaczone na program w latach 2019-22 wyniosą ponad 33 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania jednej próby zapłodnienia pozaustrojowego to 6 tys. zł. Jednej parze przysługiwać będą trzy próby.

Program in vitro jest dla wielu par jedyną szansą na własne dziecko. Chcę, by Warszawa nadal wspierała osoby zmagające się z problemem niepłodności. Nie tylko kontynuujemy program w kolejnych 3 latach, ale także zwiększyliśmy wkład finansowy miasta – podkreślił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

W 2013 roku rząd Donalda Tuska wprowadził ogólnopolski program refundacji in vitro. Został on jednak zakończony latem 2016 roku decyzją byłego ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Po tym kroku miasta zaczęły wprowadzać swoje programy refundacji in vitro. Jako pierwsza miejski program refundacji in vitro wprowadziła w 2012 roku Częstochowa.

Na początku czerwca 2017 roku Rada Warszawy przyjęła program refundacji in vitro na lata 2017-2019. Program przeznaczony był dla warszawianek w wieku 25-40 lat. Dofinansowanie obejmowało trzy próby zapłodnienia in vitro. Kwotę dofinansowania ustalono na poziomie do 80 procent kosztów, nie więcej jednak niż 5 tysięcy zł. Program przewidziano na lata 2017-2019 dla ok. 2,5 tysiąca par.

W lutym tego roku radni zdecydowali o zwiększeniu dofinansowania do 90 procent, czyli maksymalnie do kwoty 5 tysięcy i 625 złotych.

Jak poinformował warszawski ratusz, w okresie od listopada 2017 r. do końca października 2019 r. z programu skorzystało 2718 par. Potwierdzono 1537 ciąży klinicznych, a urodziło się 496 dzieci.

Rada Warszawy zajmie się projektem ws. przedłużenia programu w najbliższy czwartek.