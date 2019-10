Wiosną olsztyński Sanepid przebadał 214 dzieci chodzących do przedszkoli w gminach Purda i Olsztynek na obecność pasożytów przewodu pokarmowego. Badana wykonywano profilaktycznie, ponieważ w poprzednich latach spora grupa dzieci była zakażona tymi pasożytami; w latach 2002/2003 badania wykazały obecność pasożytów u blisko 30 proc. przedszkolaków.

- Chcieliśmy sprawdzić, czy problem maleje, czy wręcz przeciwnie - przyznał PAP dyrektor warmińsko-mazurskiego Sanepidu Janusz Dzisko.

Okazało się, że wśród przebadanych dzieci 27,1 proc. było zakażonych pasożytami przewodu pokarmowego - najwięcej (14 proc.) miało Dientamoeba fragilis. Jest to jeden z mniejszych pierwotniaków pasożytujących w przewodzie pokarmowym człowieka. Badania wskazują, że jego występowanie jest powiązane z obecnością owsików. Te pasożyty stwierdzono u 11,7 proc. badanych dzieci.

- To pokazuje, że zakażenie owsicą jest wciąż dość powszechne wśród dzieci, które nie mają jeszcze dobrze utrwalonych nawyków higienicznych oraz przebywają w zbiorowiskach - powiedziała PAP Joanna Równiak z działu epidemiologii warmińsko-mazurskiego Sanepidu.

Równiak przyznała, że o ile obecność owsików w przewodzie pokarmowym jest łatwa do zbadania, o tyle obecność Dientamoeba fragilis wykryto stosując badania genetyczne. Z tego powodu podczas badań z poprzednich lat nie znaleziono tego pasożyta.

Badania przeprowadzone przez olsztyński Sanepid wykazały także, że 2,8 proc. dzieci było zakażonych lambliozą (Giardia intestinalis). - Ten rodzaj pasożyta często jest przywożony z krajów rozwijających się, do których jeździmy na wypoczynek. Skażona może być nim woda pitna lub rekreacyjna. Z tego powodu eksperci zalecają, by dzieci do lat 7 nie korzystały z kąpieli w basenach, gdzie jest ciepło, a nie wiadomo, jakiej jakości jest woda. W ogóle zaleca się ostrożność w zabieraniu maluchów na zagraniczne wakacje - przyznała Równiak.

Pasożyty mogą wywoływać u dzieci szereg objawów - np. bóle brzucha, biegunki, wymioty, utratę łaknienia. Ponieważ okres wylęgania niektórych pasożytów jest długi, wynoszący nawet dwa miesiące, rodzice chorych dzieci często nie kojarzą, że ich dziecko mogło "złapać" pasożyty w czasie wakacji.

Akcję anonimowych i bezpłatnych badań przedszkolaków olsztyński Sanepid będzie kontynuował - w grudniu zostanie przeprowadzona akcja edukacyjna dla rodziców i nauczycieli, a w styczniu 2020 r. rozpocznie się badanie.

- Sama edukacja jest szalenie ważna, bo niestety ciągle mamy kłopoty z higieną rąk - podkreśliła Równiak.

Program prowadzony przez olsztyński Sanepid jest jedynym tego rodzaju w kraju.