Letnie warzywa i owoce są dobre dla zębów. Co warto jeść bez ograniczeń?

Jedz dla zdrowia

Regularne szczotkowanie, stosowanie past z fluorem, nitkowanie oraz płukanie płynami to nie jedyne, co możemy zrobić dla zdrowia naszych zębów i dziąseł, zwłaszcza latem. Sposobem na zdrowy uśmiech może być także sezonowa zmiana diety. Wprowadzenie do menu nowalijek i owoców, które właśnie się pojawiają, może uchronić nas przed rozwojem stanów zapalnych dziąseł i próchnicy, a nawet zmian nowotworowych – przekonują dentyści. - Zęby i dziąsła, podobnie jak cały nasz organizm, potrzebują do prawidłowego funkcjonowania mikro- i makroelementów. Jednym z bogatszych ich źródeł są warzywa i owoce, które pojawiają się wiosną i latem. Zawarte w nich antyoksydanty, kwas foliowy, wapń, witaminy K i C, a także antocyjany i arginina mają m.in. właściwości przeciwbakteryjne, przeciwzapalne oraz osłonowe, chroniąc jamę ustną przed wyniszczającymi schorzeniami. Warto więc po nie sięgać bez ograniczeń – radzi lek. stom. Kamil Stefański z Dentim Clinic w Katowicach. Co zatem jeść wiosną i latem, aby mieć zdrowe zęby?