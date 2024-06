Oto 10 produktów, które gwarantują spalanie tkanki tłuszczowej. Trzeba przy tym pamiętać, że wszystkie wymienione produkty należy spożywać w rozsądnych ilościach.

1. Borówki

Borówki są bogate w błonnik i mogą przeciwdziałać problemom z jelitami. Są doskonałym źródłem wielu witamin i minerałów, w tym witaminy C, witaminy K i manganu. Działają również dobroczynnie na pamięć, oczy i wątrobę, a przy tym wspierają profilaktykę przeciwnowotworową. Ale nie dość, że są zdrowe, to jeszcze słodkie, w związku z czym zaspokajają ochotę na słodycze, dostarczając jedynie niewielki procent kalorii w porównaniu z lodami, cukierkami czy ciastkami.

2. Jogurt skyr

Jogurtnaturalny typu islandzkiego jest źródłem wysokiej jakości białka, aminokwasów, witamin i minerałów. Dostarcza przy tym mniej tłuszczu niż pozostały jogurty, łącznie z również zdrowym jogurtem greckim, z którym łączy go podobna konsystencja. Skyr, podobnie jak borówki, możebyć korzystny dla osób cierpiących na zespół jelita drażliwego.

3. Nasiona chia

Bogate w błonnik nasiona chia to kolejny produkt wspomagający prawidłowe funkcjonowanie jelit. Chia są źródłem cennych składników odżywczych, takich jak błonnik, białko, kwasy tłuszczowe omega-3, witaminy i minerały. Spożywanie chia skutkuje także obniżeniem stężenia cholesterolu we krwi. I co istotne, dodanie tych nasion do posiłku wpływa na wrażenie sytości.

4. Jajka

Już dawno upadł mit, że jajka są niezdrowe. Według zaleceń WHO osoby bez problemów z cholesterolem mogą spożywać nawet 12 jaj tygodniowo. Jajka są niskokaloryczne, a przy tym stanowią źródło pełnowartościowego białka zawierające nawet te aminokwasy, których ludzki organizm nie jest w stanie sam wytworzyć. Dietetycy wskazują, że regularne spożywanie jajek może zwiększyć tempo metabolizmu nawet o ponad 30 procent.

5. Orzechy

Również orzechy mają wiele zasług na froncie walki z metabolizmem. Orzechy włoskie zmniejszają ryzyko chorób serca, za to migdały są najbogatsze w magnez. Łączenie różnych orzechów razem i dodawanie takiej granoli np. do owsianki może stanowić nie tylko niskokaloryczny, ale i pyszny posiłek. Oczywiście mowa o orzechach nieprzetworzonych. Na diecie nie są wskazane orzeszki solone, prażone, w karmelu czy panierce.

6. Łosoś

Łosoś kojarzony jest przede wszystkim z białkiem najwyższej jakości. Przede wszystkim jednak, jak mało który produkt, dostarcza niezbędne kwasy tłuszczowe omega-3, zmniejszające ryzyko chorób serca i chorób nowotworowych. Stanowi także doskonałe źródło witamin A, D, E, B6, żelaza, fosforu, cynku i magnezu. Wpływa korzystnie na mózg i układ odpornościowy.

7. Brokuły

Brokuły są bogatym źródłem błonnika, antyoksydantów oraz witamin C, K, B6, B2, E i A. Na tym ostatnim polu zdecydowanie wygrywają ze skądinąd także zdrowym kalafiorem. Zawierają też spore ilości cennych minerałów, wapnia i potasu oraz korzystne dla oczu karotenoidy. Mają do tego działanie antynowotworowe.

8. Papryczki chili

Papryczki chili są cenione za to, że pomagają obniżyć poziom złego cholesterolu i zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu chorób. Ponadto pobudzają krążenie i przepływ krwi, świetnie działają na wzdęcia i bóle mięśniowe. I co ważne: zawierają kapsaicynę przyspieszającą metabolizm.

9. Cynamon

Cynamon najczęściej kojarzy się z wypiekami, w tym najlepszym ciastem w Polsce, a według niektórych źródeł - również na świecie - czyli szarlotką. Nie wszyscy wiedzą, że ta popularna przyprawa przyspiesza przemianę materii, poprawia proces trawienia i reguluje pracę nerek. W efekcie pomaga pozbyć się nadmiaru tłuszczu z organizmu.

10. Ocet jabłkowy

Ocet jabłkowy wpływa na obniżenie poziomu cukru we krwi, poprawia pracę serca i zmniejsza apetyt. Należy jednak pamiętać, że zawiera kwas octowy, który może być szkodliwy dla zdrowia w przypadku spożycia zbyt dużej ilości. Z powodzeniem wystarczy łyżeczka octu dziennie rozcieńczona w wodzie.