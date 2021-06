Choć leki kojarzą się głównie z tabletkami, to wiele zawartych w nich substancji ma roślinne pochodzenie.

- Najstarsza, naturalna apteka zawsze była skarbcem z potencjalnymi nowymi lekami. Zapytaliśmy więc, czy któryś z naturalnych związków może pomóc w walce z pandemią COVID-19 - mówi dr Suresh Mohankumar, pracujący obecnie w Swansea University.

- Z pomocą programu wykorzystującego sztuczną inteligencję przebadaliśmy i posegregowaliśmy bibliotekę z naturalnymi substancjami znanymi ze swojej aktywności przeciwko innym koronawirusom. Nasze wyniki wskazują, że jeden ze związków zawartych w zielonej herbacie może zwalczać koronawirusa odpowiadającego za COVID-19 - mówi badacz.

Rezultaty zostały opisane właśnie na łamach periodyku „RSC Advances”, który szczególnie wyróżnił tę publikację, umieszczając ją w dziale z „gorącymi artykułami”.

- Związek najbardziej aktywny według naszego modelu to galokatechina. Znajduje się ona w zielonej herbacie, więc jest od razu i łatwo dostępna, a także niedroga. Potrzebne są teraz dalsze badania, które sprawdzą, czy substancja jest aktywna klinicznie i bezpieczna w zapobieganiu COVID-19. Wykonaliśmy dopiero wstępny krok, ale potencjalnie może on otworzyć drogę do zwalczenia wyniszczającej pandemii COVID-19 - podkreśla prof. Mohankumar.

- To fascynujące badanie. Pokazuje ono, że naturalne produkty pozostają ważnym źródłem substancji wykorzystywanych w walce z chorobami zakaźnymi - podsumowuje prof. Andrew Morris, kierujący Wydziałem Farmaceutycznym w Swansea University.