Ludmiła Podgórska jest znana widzom jako dietetyczka z programu „Rozenek cudnie chudnie”. Była nieodzowną pomocą Małgorzaty w drodze do lepszej sylwetki. Co sądzi o modnych dietach?

- Ta moda zmienia się co parę lat. Detoks sokowy wcale nie jest żadnym detoksem, to dieta eliminacyjna. Same soki mogą powodować wzdęcia, biegunki, wymioty, odwodnienie - powiedziała.

- Dieta ketogeniczna, jeśli jest mądrze prowadzona, to ma swoje plusy. Powinno się jednak zgłosić do dietetyka - dodała.