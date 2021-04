Ponieważ coraz więcej kobiet decyduje się na macierzyństwo w późniejszym okresie życia, średni wiek zajścia w pierwszą ciążę stale rośnie. Teoretycznie możliwość taka istnieje od okresu dojrzewania do rozpoczęcia menopauzy, kiedy to ustaje czynność jajników. Jednak u niektórych pań menopauza pojawia się wcześnie - ok. 40 roku życia, co pozbawia je możliwości rozrodu.

Reklama

Szacuje się, że takiej wczesnej menopauzy doświadcza około 12,2 proc. kobiet. W takich przypadkach jedyną szansą na zajście w ciążę są komórki jajowe pobrane od dawczyni.

Już wcześniej badano różne opcje leczenia takich pacjentek, w tym standardową, kontrolowaną stymulację jajników. Jednak mała skuteczność tych metod spowodowała konieczność poszukiwania nowatorskich podejść, takich jak wywoływanie wzrostu pęcherzyków jajnikowych.

W małym, pilotażowym badaniu naukowcy z Tajwanu ostrzykiwali jajniki uczestniczek osoczem bogatopłytkowym i gonadotropinami. Rezultaty zaskoczyły samych badaczy.

Okazało się, że u 11 z 12 pacjentek powróciła miesiączka, a 1 zaszła w ciążę kliniczną, definiowaną jako ciąża potwierdzona badaniem ultrasonograficznym oraz biciem serca płodu.

Autorzy zastrzegają, że potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić te wyniki, jednak już te wstępne ustalenia pozwalają mieć nadzieję na przywrócenie funkcji rozrodczych kobietom we wczesnej menopauzie.

- To pilotażowe badanie dotyczące stosowania osocza bogatopłytkowego i gonadotropin wstrzykiwanych do jajników kobiet we wczesnej menopauzie podkreśla potencjał medycyny regeneracyjnej w przywracaniu lub przedłużaniu płodności - podsumowuje dr Stephanie Faubion, dyrektor medyczny Amerykańskiego Towarzystwa Menopauzy (NAMS).