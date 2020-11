W przypadku, gdy mamy problemy z florą bakteryjną ma to niestety negatywny wpływ na naszą odporność i samopoczucie a dodatkowo zły skład flory to gorsze wchłanianie substancji odżywczych. Sprawnie działający, dobrze odżywiony organizm, potrafi ochronić się przed infekcjami, bakteriami oraz wirusami.

Zadbaj o odporność zdrowo jedząc

- Dbanie o układ odpornościowy to nie tylko odpowiedni strój zimą lub codzienna dawka tranu, ale powinno odbywać się również w błonie śluzowej naszych jelit. Probiotyki, czyli żywe mikroorganizmy bytujące w przewodzie pokarmowym człowieka, mają wpływ na komórki obronne naszego organizmu. W jelitach znajduje się aż 80 proc. naszej odporności - podpowiada Anna Foszer, założycielka jednego z pierwszych cateringów dietetycznych w Polsce.

Gdzie jest ich najwięcej? Naturalnym źródłem probiotyków są fermentowane produkty mleczne, takie jak kefiry, jogurty, maślanka czy zsiadłe mleko, domowe kiszonki: ogórki, kapusta, buraki, pomidory czy niektóre zboża, zakwas chlebowy i naturalny żurek, fermentowane nasiona roślin strączkowych. Ich regularne spożywanie przywraca naturalny, właściwie funkcjonujący układ mikroflory jelitowej i hamuje rozwój wielu mikroorganizmów chorobotwórczych.

Prebiotyki to z kolei substancje wspomagające zarówno rozwój jak i aktywność korzystnych bakterii jelitowych. Najsilniejsze działanie prebiotyczne wykazują fruktooligosacharydy, które znaleźć możemy w cebuli, czosnku, bananach czy pomidorach a także w cykorii i karczochach. Niektóre produkty spożywcze dostępne w naszych sklepach (np. napoje mleczne) są także o nie wzbogacane.

Zbawienny wpływ dobrze zbilansowanej diety na jelita

Jedną z podstawowych zasad dbania o jelita jest spożywanie jak największej ilości warzyw i owoców. Instytut Żywności i Żywienia wskazuje, iż powinny one stanowić przynajmniej połowę składu posiłków , w proporcji ¾ warzyw i ¼ owoców, aby dostarczyć wszystkich niezbędnych składników odżywczych. W codziennym zabieganym życiu, kiedy jemy to co jest zjeść najwygodniej, często zdarza się o tym zapomnieć, podobnie jako takich składnikach jak orzechy, nasiona, kiełki i inne produkty bogate w to, co buduje naszą odporność i dobrze wpływa na florę bakteryjną jelit. O odporności nie możemy jednak myśleć dopiero wtedy, gdy dopada nas infekcja. Budowanie jej, to tak samo jak w przypadku odchudzania – długotrwały proces, niemniej jego efekty dostrzeżemy w sytuacji, kiedy najbardziej będzie ona potrzebna.

Każdy, kto choć raz spróbował cateringu, wie, że znajdzie w nim wszystkie powyższe składniki. Od warzyw i owoców, przez nabiał, mięso, czy kiełki, nasiona i orzechy. W dietach wykluczeniowych, które znajdują się w ofercie Pomelo (dieta wegańska, gluten free), niezbędne składniki pozyskiwane z mięsa lub nabiału, są uzupełnianie innymi produktami lub zamiennikami. Każdą dietę układa wykwalifikowany dietetyk, który ma na względzie, że dieta musi spełniać wszystkie wymagania, nie tylko ze względu na makroskładniki, ale również witaminy, składniki mineralne oraz pro i prebiotyki a także kwasy omega 3. W diety wkomponowane są także warzywa i owoce sezonowe, które są szczególnie obfite we wszystkie najbardziej wartościowe składniki; dodatkowym czynnikiem wspierającym odporność są także wykorzystywane w jadłospisach tzw. naturalne immunostymulatory jak np. imbir, miód czy czosnek , superfoods, zioła oraz przyprawy.

- Catering dietetyczny jest świetnym sposobem na urozmaicenie swojego odżywiania. Dzięki tej formie możemy nie tylko możemy poznać nowe smaki oraz spróbować potrawy, na których przygotowanie być może nie zawsze mamy czas. Najważniejsze jest jednak, że wszystkie dostarczane posiłki będą spełniać swoje zadanie odżywcze, również to związane z budowaniem naszej odporności - mówi Anna Foszer, prezes cateringu dietetycznego Pomelo.