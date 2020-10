Co warto wziąć pod lupę? O pomoc w opracowaniu listy produktów, które tylko udają zdrowe poprosiliśmy: Magdalenę Jarzynkę-Jendrzejewską, dietetyka z poradni dietetycznej Dietosfera i Annę Patrzałek, autorkę bloga "Dylematy mamy i taty”. Tak powstało zestawienie - obowiązuje porządek alfabetyczny.

B

batony proteinowe. Co z tego, że zawierają większą ilość białka, jeśli nadal są to produkty wysokokaloryczne i w większości przypadków z dużą ilością cukru

C

chipsy owocowe. Niby zdrowy zamiennik chipsów ziemniaczanych, a w rzeczywistości one także mogą być smażone na głębokim tłuszczu. Do tego dodatkowo dosładzane

Ch

Chleb razowy. Nazwa wcale nie musi oznaczać, że został wypieczony z mąki razowej. Równie dobrze producent mógł sięgnąć po mąkę pszenną i karmel, który da wypiekom ciemny kolor. Uwaga też na wszelkie hasła "pieczywo z ziarnami” – czasem znajdują się one tylko z wierzchu

J

jogurt owocowy. Nie zawsze zawiera wsad owocowy”, a jeśli już to może być go nie więcej niż 5 proc. (czasem na opakowaniu będzie napisane nawet jogurt o smaku owocowym” i taki produkt w ogóle nie musi mieć w składzie owoców). Za to będzie aż 5 łyżeczek cukru (w małym opakowaniu). Innymi słowy: to produkt wysoko słodzony i raczej bliżej mu do deseru

K

kaszki dla niemowląt. Wysoko przetworzone, najczęściej też dosładzane (co od samego początku kształtuje niezdrowe nawyki żywieniowe u dzieci). Dają rodzicom złudne przekonanie, że dieta malucha jest urozmaicona, bo przecież raz będzie to kaszka z bananem, a innym razem np. maliną. A to tylko dodatki smakowe w postaci aromatów

M

masło czekoladowo-orzechowe. Często to kremy będące mieszanką cukru i oleju palmowego, ze zdrowym produktem nie ma to nic wspólnego (masło orzechowe może być zdrowe pod warunkiem, że jest tam 100 proc. orzechów i koniec. Tylko jeden składnik)



musy owocowe. Jako takie są w porządku, ale bywają nadużywane. Głównie wśród małych dzieci, którym podaje się je zamiast owoców. A to tez dużo cukrów, choć naturalnych. Dziecko takich musów jest w stanie wypić kilka, podczas pogryzienie nawet jednego jabłka to dla niego problem

N

napoje kakaowe. Choć na etykiecie można przeczytać, że to źródło wapnia i magnezu, to w ich skład nierzadko wchodzi ok. 80 proc. cukru



napoje warzywno-owocowe. To nawet nie soki, więc na opakowaniu szybciej przyjdzie nam znaleźć nazwy: marchewka”, pomarańcza”, multiwitamina” lub nazwę własną. W rzeczywistości to napoje z zagęszczonych soków, z dużą ilością cukru; jego zawartość może być taka sama jak w napoju gazowanym

O

owoce suszone. Niewiele osób wie, że często one także są dosładzane – zanurzane w cukrze lub syropie glukozowo-fruktozowym. Dodatkowo, aby chronić je przed pleśnią, poddawane są działaniu środków grzybobójczych i/lub siarkowane

P

parowki. Nie ma zdrowych parowek, mogą być jedynie parowki, które maja lepszy skład. Są wtedy bez MOM (mięsa oddzielonego mechanicznie). Ale nawet takie, to produkt zawsze tłusty - nawet 30 proc. tłuszczu - i zawsze słony - w jednej parowce może być 1-2 gram soli, podczas gdy dzienna dawka to max. 5 gramy dla dorosłego, a 2,5 gramy dla dziecka. (Czyli dwie parówki to dzienna dawka soli, a gdzie sól ukryta w pieczywie i wielu innych produktach)



płatki śniadaniowe fit. Fit” mogą być tylko z nazwy, bo zawartość cukru może być nawet większa niż w klasycznych płatkach śniadaniowych. Zawsze warto czytać etykiety, bo może się okazać, że takie płatki zawierają także substancje konserwujące, barwniki czy olej palmowy

S

Serki do smarowania. Choć uznajemy je jako źródło wapnia, potrafią mieć 24 proc. tłuszczu (dla porównania twaróg w graniach 4 proc.) i sporą ilość soli (nie potrzebujemy jej w ogóle w diecie). Bywa, że w serkach do smarowania jest też np. olej palmowy



W

"woda smakowa”. W rzeczywistości to nie woda, a napój na bazie wody z dodatkiem cukru i/lub słodziku. Bywa, że dodany jest też sok owocowy, ale częściej jest to jednak aromat, który ma dawać posmak truskawki, cytryny itd. Jeśli się przyjrzeć opakowaniu, to próżno szukać tam w ogóle nazwy woda, raczej będzie to h2o”, czy np. water”, czy nazwa własna producenta.

Woda to produkt czysty, nie zawiera żadnych dodatków. Czytaj: woda nie będzie miała wypisanego składu, bo nie ma w ogóle takiej potrzeby