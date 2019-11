W Katowicach od środy do soboty trwa 29. Konferencja European Childhood Obesity Group (ECOG).

- Tematy omawiane na katowickiej konferencji koncentrują się wokół najnowszych zagadnień związanych z otyłością dziecięcą. Szczególną uwagę chcemy zwrócić na możliwości wczesnej prewencji oraz wypracowanie modelu opieki, który mógłby poprawić skuteczność leczenia tej choroby i powikłań z nią związanych – powiedział dr hab. Paweł Matusik, pediatra i endokrynolog z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka (GCZD) w Katowicach, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 29. Konferencji European Childhood Obesity Group.

Jak podkreśliła współorganizatorka konferencji dr hab. Agnieszka Stachurzok z GCZD, Polska plasuje się w środku stawki krajów europejskich, jeśli chodzi o częstość występowania otyłości dziecięcej. - W Europie obecnie przodują w tym zakresie kraje basenu Morza Śródziemnego – Grecja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Malta. Słynna zdrowa dieta śródziemnomorska była dietą chłopów włoskich z lat 50. – współczesne rodziny już się nie odżywiają według jej zasad. W Polsce w ostatnich latach przestała na szczęście narastać częstość występowania nadwagi, narasta natomiast ilość dzieci z tą cięższą, największą otyłością – powiedziała PAP.

Przyznała, że wiele dzieci z niewielką nadwagą czy niewielką otyłością nie otrzymuje w porę właściwej pomocy, bo lekarze rodzinni – wobec kolejki dzieci z infekcjami w poczekalni – nie zawsze mają czas i możliwość, by zwrócić rodzicom uwagę na ten aspekt zdrowia dziecka. Brakuje też poradni specjalistycznych, gdzie dzieci mogłyby otrzymać fachową i kompleksową pomoc nie tylko lekarza, ale też dietetyka, fizjoterapeuty czy psychologa.

- Dzieci uciekają często w jedzenie przed problemami. Jedzenie jest przyjemnością, więc dziecko nieszczęśliwe - bo coś jest nie tak w rodzinie, w szkole - sięga po tę przyjemność – wskazała dr hab. Agnieszka Stachurzok.

Za największy czynnik ryzyka otyłości dziecka w Polsce uznaje biedę. - Objawem biedy w Polsce nie jest chude, niedożywione dziecko, tylko coraz częściej to właśnie dziecko z nadwagą, żywiące się złymi, niezdrowymi produktami wysokoprzetworzonymi, z dużą zawartością soli czy cukru, pijące bardzo często napoje z dużą ilością cukru. Tutaj konieczna jest edukacja dzieci od najmłodszych lat, ale też rodziców - to decyzje na poziomie polityki - podkreśliła.

Zdaniem dr Stachurzok w Polsce powinien zostać wprowadzony podatek od cukru dodawanego do żywności. - Wiele krajów wprowadza podatek od cukrów dodanych. To nie jest popularna decyzja – wprowadzić podatek od cukierków, ale cukier to poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego - powiedziała.

ECOG jest międzynarodową organizacją skupiającym w swoich szeregach wielodyscyplinarne grono specjalistów, które już od prawie 30 lat zajmuje się otyłością dziecięcą. W konferencji w Katowicach weźmie udział ponad stu polskich i zagranicznych specjalistów zajmujący się leczeniem otyłości u dzieci – pediatrów, endokrynologów, chirurgów, dietetyków, fizjoterapeutów i psychologów. W czasie czterodniowych obrad będą uczestniczyć w wykładach, warsztatach, grupach roboczych, dyskusjach eksperckich i prezentacjach ciekawych przypadków klinicznych.