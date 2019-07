MAKRELA PIECZONA Z ANANASEM I KOPREM WŁOSKIM

Składniki: 2 świeże makrele 1 koper włoski (fenkuł) 3 szalotki ½ świeżego ananasa natka pietruszki kolendra słodka papryka w przyprawie 2 łyżki octu balsamicznego 2 łyżki oliwy z oliwek 2 łyżki kaparów sól, pieprz sok z pomarańczy plasterki cytryny 2 plasterki masła kilka tłuczonych w moździerzu migdałów lub płatków migdałowych podprażonych na suchej patelni

Dodatkowo: 1/2 szklanki kaszy jęczmiennej 1 łyżka masła Do podania dowolna zielenina: rukola, rukiew, kiełki, szałwia etc.

Przygotowanie: Ryby dokładnie oczyść i osusz ręcznikiem papierowym. Natrzyj solą, pieprzem i słodką papryką. Do każdej z nich włóż plasterek masła, plasterki cytryny i zieloną pietruszkę. W środku delikatnie zwilż sokiem z pomarańczy. Na patelni rozgrzej oliwę z oliwek. Dodaj drobno posiekane szalotki oraz pokrojony na cienkie paski fenkuł. Dodaj ananasa pokrojonego w kostkę. Dopraw całość słodką papryką, skrop sokiem z pomarańczy i octem balsamicznym. Chwilę podduś i dodaj kolendrę. Blachę do pieczenia lub naczynie żaroodporne wyłóż papierem do pieczenia. Piekarnik nastaw na 180 stopni. Do naczynia przełóż ryby i podsmażone warzywa. Piecz w piekarniku około 20 minut. W tym czasie ugotuj kaszę jęczmienną z dodatkiem masła i soli na sposób sypki. Podawaj rybę posypaną kaparami i migdałami na kaszy jęczmiennej z dodatkiem zieleniny.

