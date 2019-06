BioBazar (targ z certyfikowaną żywnością ekologiczną) i miłośniczka zdrowego żywienia Daria Ładocha połączyli siły, by stworzyć dania, które sprostają gustom tak wymagających poszukiwaczy nowych smaków, jak dzieci, alergicy, weganie czy osoby, które dbają o sylwetkę.

Oto pierwszy przepis z serii na smakowitą sałatkę z krewetkami, mango, awokado i ogórkową salsą. Stworzony został z myślą o osobach uprawiających sport i dbających o sylwetkę, a do jego przygotowania Daria zaprosiła trenerkę personalną i Mistrzynię Polski Fit Model 2017 Gosię Gałkowską. Trenerka rekomenduje danie jako idealne przed treningiem, a nawet jako propozycję na wytrawne śniadanie. Patrząc na to, jak wygląda, można by je śmiało podać także na eleganckiej kolacji.