Nalewka ze świeżych truskawek usprawnia działanie układu trawiennego, poprawia krążenie.

Na pół litra spirytusu potrzebujesz kilograma truskawek (najlepiej słodkich, bardzo dojrzałych, z ekologicznej uprawy), cytryny i szklanki cukru. Najpierw dokładnie umyj truskawki, oderwij od nich szypułki, włóż do wielkiego słoika, zasyp cukrem i zakręć. Postaw w ciepłym miejscu. Odczekaj kilka godzin, a nawet dobę, aż owoce puszczą sok. Następnie dodaj spirytus.

Nalewka będzie gotowa najwcześniej po miesiącu, lecz im dłużej postoi, tym będzie lepsza. Możesz co kilka dni potrząsnąć słojem, ale delikatnie, by owoce się nie rozpadły. Odcedź truskawki, dodaj sok z cytryny i przelej alkohol do butelki. Gotowe.