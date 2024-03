Ten złośliwy nowotwór jest niezwykle podstępny. To drugi typ – po raku płuc – najczęściej zbierający śmiertelne żniwo wśród Polaków. Może rozwijać się przezwiele lat, nie dając żadnych objawów. Co roku w Polsce około 18 tys. osób słyszy diagnozę: rak jelita grubego. By go wykryć, wystarczy zrobić jedno badanie. Marzec jest Miesiącem Świadomości Raka Jelita Grubego.