Otyłość lub nadwagę ma ponad 60 proc. z nas. Co czwarty Polak jest otyły, co oznacza, że problem dotyczy ponad 8 mln ludzi i wciąż narasta. Jakie są tego przyczyny?

- Widzę, co ludzie wkładają w sklepie do koszyków, jedzenie to jedna z największych ostatnio przyjemności, mamy teraz nieograniczony dostęp do jedzenia, praktycznie bez wychodzenia z domu, można wszystko zamówić, nie lubimy gotować, poza tym zajadamy stres, a także bardzo często nudę, po pandemii trochę mniej wychodzimy z domu, nie jesteśmy aktywni fizycznie – mówi dr Hanna Stolińska, dietetyk kliniczny.

O otyłości mówimy wtedy, kiedy wskaźnik BMI ma wartość ponad 30. Wyliczamy go dzieląc wagę przez wzrost w metrach podniesiony do kwadratu.

Otyłość wśród dzieci

Szczególnie niepokojący jest fakt, że dzieci w Polsce tyją na potęgę. Ponad 30 proc. chłopców ma nadwagę, a 13 proc. jest już otyłych. Nieco mniej widać to wśród dziewczynek - nadwaga dotyczy 20 proc. z nich , a otyłość 5 proc.

Przyzwolenie na jedzenie bez ograniczeń fast-foodów, słodyczy i chipsów popijanych słodkimi napojami - to główny błąd rodziców, który prowadzi do otyłości wśród dzieci. Gdy rodzice sami odżywiają się w ten sposób rzadko jednak dostrzegają w tym kłopot.

- Musimy zacząć zauważać, że to, co jemy jest tak naprawdę najważniejszym aspektem naszego życia, bo generuje to jak czujemy się na co dzień. Odżywianie ma wpływ na cały nasz organizm. Zwracajmy uwagę na ilości, jeśli decydujemy się na zjedzenie czegoś mniej zdrowego, to nie rzucajmy się na to, to taka zdrowa relacja z jedzeniem i słuchanie własnego organizmu – przypomina dr Hanna Stolińska

Otyłość groźna dla zdrowia

Według Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości problem urósł do skali epidemii. A wiele osób nawet nie zdaje sobie z niego sprawy.

- Ja myślę, że te osoby tak naprawdę zdają sobie z tego sprawę, tylko nie pokazują tego na zewnątrz i większość zaczyna dbać o dietę dopiero, jak pojawi się jakiś problem medyczny – przyznaje dietetyczka

Badania ekspertów pokazują jasno, że nadmierna waga oznacza poważne konsekwencje dla zdrowia. Nadwaga i otyłość skrócą długość życia przeciętnego Polaka o blisko 4 lata. Otyłość zwiększa ryzyko ponad 200 innych chorób. Opowiada też za 70 proc. kosztów leczenia cukrzycy, 23 proc. kosztów leczenia chorób sercowo-naczyniowych i 9 proc. kosztów leczenia raka.

Otyłość to choroba

Warto pamiętać, że otyłość jest chorobą - przewlekłą i trudną do leczenia. Przypomina o tym kampania "Porozmawiajmy szczerze o otyłości". Osoby, które się z nią zmagają bardzo często toczą bardzo trudną walkę o zrzucenie każdego zbędnego kilograma, a ich codzienna dieta nie ma nic wspólnego z obżarstwem, o które się je posądza. Przyczyny problemów z nadmiarową wagą są złożone. Często mają podłoże hormonalne, psychologiczne lub genetyczne. Bagatelizowanie, wyśmiewanie i niezrozumienie problemu osób z nadwagą może prowadzić do poważnych zaburzeń, takich jak anoreksja, bulimia czy depresja.

Leczenie otyłości

Leczenie otyłości to długotrwały proces. By był skuteczny warto zgłosić się do specjalisty. Stosowanie na własną rękę różnego rodzaju kontrowersyjnych diet często prowadzi do nawrotów, i może być niebezpieczne dla zdrowia.

- Nie ma drogi na skróty, musimy działać interdyscyplinarnie, żeby lekarz współdziałał z dietetykiem, psychologiem, fizjoterapeutą czy trenerem. Niestety spotykam się z sytuacjami, że lekarze wypisują pacjentom silne leki na odchudzanie, które powodują szybką utratę masy ciała, brak apetytu, a potem jest efekt jojo i różne problemy metaboliczne – podsumowuje dr Hanna Stolińska.