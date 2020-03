W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo seniorów działalność klubów i domów seniora, w tym placówki działające w ramach Programu Senior+, a także centra i kluby integracji społecznej oraz środowiskowe domy samopomocy i warsztaty terapii zajęciowej została zawieszona do 25 marca.

Najbliższe dni lepiej spędzić w domu. Unikać dużych skupisk ludzi, zwrócić większą uwagę na higienę osobistą i odpowiednią dietę. W razie potrzeby, seniorzy powinni prosić o pomoc najbliższych lub sąsiadów.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej apeluje do wszystkich ludzi dobrej woli o zwrócenie większej uwagi na sytuację osób starszych, naszych sąsiadów i znajomych, często schorowanych lub samotnych. Być może będą potrzebowali naszej pomocy w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie pilnych spraw. Zaoferujmy seniorom naszą pomoc. Obecna sytuacja to test z odpowiedzialności nas wszystkich. Jesteśmy narodem, dla którego solidarność, ta międzyludzka, międzypokoleniowa jest bardzo ważna. Udowodniliśmy to wiele razy. Jestem przekonana, że i tym razem będzie podobnie.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych.

Stosuj się do wskazówek Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Wszystkie niezbędne i bieżące informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus