Osoba zakażona z tego niemieckiego kraju związkowego to 25-latek, który niedawno był w Mediolanie. Mężczyzna zgłosił się do służb, kiedy zaczął mieć objawy przypominające grypę. Wczoraj wieczorem trafił do szpitala.

O pierwszym przypadku zakażenia koronawirusem informuje szwajcarskie ministerstwo zdrowia. To 70-letni mężczyzna, który odwiedził wcześniej północne Włochy. Podobne informacje przekazują hiszpańskie służby sanitarne - jest pierwszy przypadek koronawirusa w Hiszpanii kontynentalnej. Zakażona to mieszkanka Barcelony, która w ciągu ostatnich dni przebywała na północy Włoch.

Osoby zakażone wirusem potwierdzono także w Austrii. 24-latek i jego rówieśniczka zostali już umieszczeni na kwarantannie w klinice chorób wewnętrznych uniwersytetu w Innsbrucku. Z kolei Francja informuje o dwóch nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. To Francuz, który niedawno wrócił z wycieczki do Lombardii we Włoszech oraz młoda Chinka, która wróciła z wycieczki do Chin. Oboje są w szpitalu, a ich stan jest określany jako dobry.

Jak dotąd na całym świecie zakażonych koronawirusem zostało niemal 81 tysięcy osób, zmarło blisko 2800 osób.