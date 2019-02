Producenci materaców – co oferują?



Rynek obfituje w wiele rodzajów materaców, poprzez piankowe, ortopedyczne, kieszonkowe, kokosowe itd. Prócz tego, do wyboru mamy materace bardzo miękkie bądź też bardzo twarde. Tak szeroki wybór skłania nas do tego, aby zastanowić się nad wyborem właściwego produktu, zwłaszcza, że jest on wybierany na długie lata.



Spośród wielu opcji dostępnych na rynku, postanowiliśmy szczególnie przyjrzeć się marce Sferado, która prócz materaców z ochroną antybakteryjną, oferuje także poduszki z wiskoelastycznej pianki, kołdry oraz unikatowe maty relaksujące podczerwienią. Wszystko brzmi ciekawie i nawet kusi swoimi właściwościami. Skoro produkty Sferado z opisów i opinii prezentują się naprawdę kusząco i rzekomo przynoszą wiele korzyści zdrowotnych, stwierdziliśmy, że koniecznie musimy poznać Sferado. I czy rzeczywiście zasługuje na miano producenta materaców na całe życie.

Zalety materaca Sferado



Zaczniemy od zalet Sferado, potem skupimy się na wadach.



- Przede wszystkim jakość wykonania. Za rdzeń posłużyła wysokiej jakości pianka, która rzeczywiście doskonale dopasowuje się do ciała. Ze strony internetowej producenta Sferado wynika, że zastosowano w nim dwie warstwy spienianej wodą pianki poliuretanowej Vitalcel o gęstościach 30 kg/m3 i 28 kg/m3. Co to oznacza? Otóż, marka Sferado zastosowała dosyć oryginalne połączenie twardości pianki, dzięki czemu materac nadaje się dla wielu osób, bez względu na wagę. Wykonanie z tego materiału sprawia zaś, że materac jest łatwy w przenoszeniu. Czy jednak będziemy często zmieniać jego położenie? Wydaje nam się, że raczej niekoniecznie.



- Pokrowiec materaca pokryty specjalnym materiałem, który chroni przed namnażaniem się bakterii. To również przykuło naszą uwagę – mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że w pokrowcu gromadzą się bakterie, żyją mikroorganizmy, które mogą powodować liczne choroby. Pomyśleliśmy, dodatkowa ochrona i higiena? Czemu nie!



- Wstępnie, opinia o Sferado, jest jak najbardziej dobra. Jednak same materiały to nie wszystko. Postanowili przetestować także sen. Po jednej nocy, organizm rzeczywiście był jakby wypoczęty i mniej obolały. Chyba każdemu z nas ciężko jest przestawić się i spać na „nowym” łóżku, jednakże w tej sytuacji, sen był prawdziwą przyjemnością.

Wady materaca Sferado



- Na początku może wydawać się, że jest on bardzo twardy. Jednak już po kilku minutach rzeczywiście materac dopasowuje się do głowy, bioder czy nóg, a nie na odwrót. Ta początkowa „twardość” Sferado może wynikać z zastosowanego materiału wewnątrz, który rzeczywiście początkowo posiada twardą strukturę, lecz pod wpływem ciężaru i naszego zachowania w łóżku, odpowiednio się przystosowuje.



- To nie koniec opinii na temat Sferado. Prócz tego, cały komplet Sferado, składający się m.in. z poduszki, materaca czy kołdry, może wydawać się nieco kosztowny, jednakże jeśli weźmiemy pod uwagę te produkty, ale kupione w popularnych sieciówkach, wówczas cena wychodzi mniej więcej ta sama lub trochę droższa.

Wszystko zależy od naszych wymagań, towarzyszących dolegliwości oraz budżetu, jaki chcemy przeznaczyć na dobry i zdrowy sen.

Materace bezpieczne dla zdrowia – jakie?



Panuje opinia, że bardzo twarde materace, pomimo tego, że nie są wygodne, to są za to bezpieczne dla naszego kręgosłupa. Lecz wygląda to nieco inaczej – odpowiednio dobrany materac to taki, który nie jest ani twardy, ani miękki. Czujemy się na nim doskonale, a po całej nocy wstajemy wypoczęci, bez jakiekolwiek doskwierającego bólu.

Sferado i poduszka VitaSen – nasza opinia



To, co nam się spodobało, to przede wszystkim konstrukcja. Po ściągnięciu poszewki, mamy do czynienia z materiałem z dziurkami. Taka struktura sprawia, że przez poduszkę lepiej przepływa powietrze, co z kolei przekłada się na utrzymanie ciepła. Poduszka rzeczywiście dopasowuje się do kształtu głowy, zapewniając oparcie tam, gdzie jest potrzebne. Materiał, po chwilowym naciśnięciu, na przykład ręką, powoli wraca do swojego stanu, a zatem się odkształca.



Za minus poduszki Sferado niektórzy z nas mogą uznać rozmiar. Dla jednych może okazać się za duża, dla drugich zaś, za mała.



Ogólna opinia na temat poduszki Sferado jest dobra. Z tego co nam wiadomo, to poduszka ma również niwelować chrapanie, zmniejszyć ból pleców oraz pomóc osobom, które mają problemy z kręgami szyjnymi.

Podsumowanie:



Bez względu na to, na jaką markę się zdecydujemy, szukając dobrego materacu czy poduszki, powinniśmy zwracać uwagę nie tylko na cenę, ale również na jakość.



Szacuje się, że przesypiamy około 20 lat życia, śpiąc około 8 godzin dziennie. A więc jeśli naprawdę jest to aż taki wynik, to warto zagwarantować sobie spanie na czymś bardzo wygodnym, które każdego dnia będzie nam dodawać nowej energii do życia. Pobudka, nawet wczesną porą, nie powinna przysparzać kłopotów, wręcz przeciwnie, zachęcać do rozpoczęcia kolejnego dnia.