Podrażnione oko, czy może już zapalenie spojówek?

Reklama

Oczy alergików są szczególnie wrażliwe. Nie tylko wykazują nieprzyjemne i uciążliwe objawy alergii, są także są jedną z dróg wnikania alergenu do organizmu. Poprzez ciągłe potarcia, swędzenie i łzawienie dodatkowo je podrażniamy. Im dłużej oczy mają kontakt z cząsteczką, przed którą starają się bronić, tym bardziej są rozognione. Jeśli nie zareagujemy właściwie w odpowiednim momencie, możemy doprowadzić do alergicznego zapalenia spojówek, w którym wszystkie wymienione symptomy uczulenia są jeszcze bardziej nasilone.

Przejdź przez alergię bez łez

Zupełne uniknięcie alergenów jest niemal niemożliwe. Możemy jednak z powodzeniem zastosować kilka prostych sposobów na to, by możliwie ograniczyć ich dostęp do naszego organizmu. Twoje oczy podziękują ci za to sprawiając, że życie alergika nie będzie aż tak uciążliwe.

Nie dotykaj okolic oczu – to bardzo prosta metoda na to, by skutecznie ograniczyć dostęp alergenów do oka. Na dłoniach przenosimy nie tylko wiele pyłków, ale także bakterii i zanieczyszczeń, które dodatkowo podrażnią wrażliwą śluzówkę.

– to bardzo prosta metoda na to, by skutecznie ograniczyć dostęp alergenów do oka. Na dłoniach przenosimy nie tylko wiele pyłków, ale także bakterii i zanieczyszczeń, które dodatkowo podrażnią wrażliwą śluzówkę. Zastosuj krople do oczu dla alergików , które utworzą na powierzchni Twojego oka tarczę ochronną. To nie tylko je nawilży, ale także utrudni alergenowi wniknięcie do organizmu. Zwróć uwagę na skład - zawartość ektoiny zmniejszy dodatkowo stan zapalny (np. Ektin).

które utworzą na powierzchni Twojego oka tarczę ochronną. To nie tylko je nawilży, ale także utrudni alergenowi wniknięcie do organizmu. Zwróć uwagę na skład - zawartość ektoiny zmniejszy dodatkowo stan zapalny (np. Ektin). Noś okulary przeciwsłoneczne jako naturalną barierę przeciw pyłkom . Jeśli musisz wyjść z domu, ważne, by były dość duże i zakrywały całe oczy. Czyść je także częściej niż zazwyczaj – zetrzesz w ten sposób osadzające się na nich alergeny.

Jeśli musisz wyjść z domu, ważne, by były dość duże i zakrywały całe oczy. Czyść je także częściej niż zazwyczaj – zetrzesz w ten sposób osadzające się na nich alergeny. Częściej myj twarz i włosy – alergeny mogą dopaść cię również w domu, pamiętaj, że buzi nie ochronisz na stałe maską, a włosy nawet związane czy krótkie, chłoną zanieczyszczenia i pyłki. Ponieważ poprzez usta, nos i oczy, alergeny wnikają do Twojego organizmu, wzmożone mycie głowy i twarzy pomoże Ci w zmniejszeniu objawów uczulenia.

– alergeny mogą dopaść cię również w domu, pamiętaj, że buzi nie ochronisz na stałe maską, a włosy nawet związane czy krótkie, chłoną zanieczyszczenia i pyłki. Ponieważ poprzez usta, nos i oczy, alergeny wnikają do Twojego organizmu, wzmożone mycie głowy i twarzy pomoże Ci w zmniejszeniu objawów uczulenia. Zastosuj chłodne okłady na oczy w momencie, gdy czujesz że Twoje podrażnione i opuchnięte powieki wołają o pomoc. Złagodzisz w ten sposób świąd i ukoisz nabrzmiałe okolice oka, zmniejszysz także dyskomfort związany z ostrą reakcją alergiczną. Pamiętaj jednak, by były to okłady z czystej wody – dodatek ziół może je dodatkowo podrażnić.

Alergia potrafi skutecznie utrudnić życie każdego, kto jest na nią narażony. Oczy uczuleniowców dają często szczególnie nieprzyjemne jej objawy. Warto zatem pamiętać o kilku trikach, które nie tylko poprawią komfort Twojej codzienności, ale stosowane konsekwentnie pozwolą Ci cieszyć się latem i wiosną jak inni.