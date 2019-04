Sześcioletni Tymek po przeszczepie. Połknął chemikalia, ratowali go lekarze

Tymka spotkało ogromne nieszczęście – pięć lat temu połknął groźny chemiczny preparat, "kreta" do czyszczenia rur. Doznał ciężkich wewnętrznych poparzeń, mógł umrzeć, ale szczęśliwie trafił pod opiekę zespołu profesora Adama Maciejewskiego z Centrum Onkologii – Instytutu imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. Profesor przeszczepił chłopcu narządy szyi i gardła niezbędne do oddychania, mówienia i jedzenia, ponieważ jego własne po poparzeniu chemikaliami były tak uszkodzone, że wdała się w nie martwica. Tymek czuje się dobrze, dochodzi do siebie na Oddziale Intensywnej Opieki Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.