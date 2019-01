OTWARCIE CENTRUM URAZOWEGO DLA DZIECI W LUBLINIE

- Zapewniamy tu kompleksową opiekę, najwyższej klasy specjalistów i sprzęt medyczny. W momencie dotarcia takiego dziecka do nas, poddajemy go pełnej diagnostyce. Nie ma konieczności przewożenia go do innej jednostki, wszystko jest na miejscu - powiedział dziennikarzom dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie Jerzy Szarecki