Notoryczne niewyspanie...

Wielu z nas pracuje za szybko i za dużo. Do tego dochodzi nieustanny stres i zbyt mało czasu dla siebie. Jeśli tak ekstremalne czynniki działają w sposób krótkotrwały, organizm to jakoś zniesie, jeśli jednak staje się to prozą codziennego dnia, prędzej czy później przypłacamy to zdrowiem fizycznym i psychicznym. Nadmiar obowiązków sprawia, iż lekceważymy pierwsze objawy choroby, a zmęczenie i ciągłą senność redukujemy kolejną filiżanką mocnej kawy lub herbaty