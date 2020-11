- Już dzisiaj apeluję, żeby nie planować żadnych wyjazdów, żadnych atrakcji turystycznych, ani w Austrii, Włoszech, w Szwajcarii, ani w Polsce - powiedział premier Morawiecki podczas konferencji w sobotę. On i ministrowie apelowali również o ograniczenie kontaktów społecznych w święta. Co to oznacza dla rodzin oraz znajomych, którzy chcieliby spędzić wspólnie Boże Narodzenie albo Sylwestra?

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił w sobotę "sto dni solidarności" w walce z COVID-19. Od najbliższej soboty zostaną otwarte sklepy w centrach handlowych, nauka nadal będzie odbywała się zdalnie, a termin ferii będzie taki sam dla wszystkich województw. Reklama Rząd pracuje także nad rozwiązaniami prawnymi dotyczącymi przemieszczania się. Dlatego już dzisiaj apeluję, żeby nie planować żadnych wyjazdów, żadnych atrakcji turystycznych, ani w Austrii, Włoszech, w Szwajcarii, ani w Polsce - powiedział premier Morawiecki podczas konferencji. Spór o ferie. "Ludzie będą obchodzić zakazy" Zobacz również A jak mają wyglądać wedle obostrzeń spotkania świąteczne oraz sylwestrowe? Na stronie gov.pl można znaleźć punkt zatytułowany "zgromadzenia i spotkania". Czytamy w nim, że: "w zgromadzeniu może uczestniczyć max. 5 osób. Imprezy organizowane w domu - z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają". Dochodzi też kwestia odległości: "pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m". "Imprezy organizowane w domu - z udziałem max. 5 osób. Limit ten nie dotyczy osób, które wspólnie mieszkają" - czytamy w wytycznych. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję