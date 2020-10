"Gdyby zostało utrzymane to tempo, to można powiedzieć, że dzienna porcja nam się podwoi. Jeśli działania będą w miarę skuteczne – mówię już nawet o tych wcześniejszych, bo na dzisiejsze trzeba poczekać przynajmniej półtora tygodnia, dwa – to będziemy mogli wyhamować gdzieś na granicy średniego z tygodnia, 16-18 tys." – powiedział w TVP Info wirusolog prof. Włodzimierz Gut, odpowiadając na pytanie, jakiego poziomu nowych zakażeń koronawirusem można spodziewać się w Polsce w najbliższym czasie.

