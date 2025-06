Prof. Sara Mahdavi z University of Toronto udowadnia, że pięćdziesięciolatki wypijające od jednej do trzech filiżanek kawy dziennie mogą uniknąć w starszym wieku chorób przewlekłych i dłużej zachować zdrowie fizyczne, psychiczne i umysłowe. Prof. David Kao z University of Colorad, dodaje że kawa wykazuje szczególne zalety, przewyższające również inne napoje zawierające kofeinę.