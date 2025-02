"Zwroty są to tzw. szybkie wyjazdy na leczenie uzdrowiskowe, których termin do rozpoczęcia turnusu jest krótszy niż 14 dni" - podaje na swojej stronie internetowej Łódzki Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Do skorzystania z tego sposobu zachęca rzeczniczka prasowa łódzkiego oddziału NFZ Anna Leder.

Sanatorium "last minute". Jak skorzystać?

Pacjenci, którzy chcą skorzystać ze zwrotów, powinni dowiadywać się o wolne terminy do sanatoriów za pomocą infolinii NZF pod numer 800 190 580. NFZ zaznacza, że aby zostać zakwalifikowanym do pobytu w uzdrowisku skierowanie zwrócone przez osobę, która rezygnuje z wyjazdu, musi odpowiadać profilowi leczenia pacjenta ubiegającego się o wyjazd w jego miejsce. Oznacza to jednocześnie, że by skorzystać z takiej możliwości należy być już wcześniej zakwalifikowanym do pobytu w sanatorium. O wyjazd w trybie "last minute" mogą ubiegać się pacjenci, którzy po raz ostatni byli w sanatorium co najmniej 18 miesięcy wcześniej.

Rezygnują z wyjazdu do sanatorium

Dziennie z zaplanowanego wyjazdu do sanatorium rezygnuje nawet 60-70 osób - podawała Anna Leder w rozmowie z "Dziennikiem Łódzkim". Powody są różne. Niektórzy rezygnują z wyjazdu argumentując to koniecznością palenia zimą w piecu, obowiązkiem opiekowania się bliskimi, a seniorzy narzekają na zbyt krótki dzień i mrozy. Jeden z kuracjuszy zwrócił skierowanie na leczenie, bo w sanatorium, w którym miał się leczyć, nie było bezpłatnego wifi - tłumaczyła Leder.

D wykorzystania są “zwroty” skierowań do wielu miejsc na terenie całej Polski. Wśród nich są miejscowości wypoczynkowo-uzdrowiskowe takie jak: Ciechocinek czy Nałęczów, podgórskie Duszniki Zdrój, Kudowa Zdrój i Ustroń czy Kołobrzeg.

Wyjazd do sanatorium. Jak upolować miejsce?

Lista uzdrowisk, do których można wyjechać, cały czas się zmienia. Aby dowiedzieć się więcej, należy kontaktować się z Działem Leczenia Uzdrowiskowego. Codziennie do około 20 osób trafiają takie zwrócone skierowania. Jeśli jednego dnia nie ma dostępnego miejsca, którym jesteśmy zainteresowani, warto poczekać. Możliwe, że pojawi się za kilka dni - twierdzi rzeczniczka. W Polsce działa łącznie ponad 250 zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, w tym sanatoriów i szpitali. Rocznie z ich usług korzysta ponad 900 tysięcy kuracjuszy.

Od 1 lipca 2023 roku skierowania do sanatoriów w Polsce są wystawiane tylko w formie elektronicznej. Każdy kuracjusz swoje e-skierowanie znajdzie na Internetowym Koncie Pacjenta lub w aplikacji mojeIKP.