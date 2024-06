Kim jest rekordzistka?

Neurolog Żanna Pastuszak-Stępień, dr n. med., nazwana w zeszłym roku rekordzistką w wystawianiu e-recept, znów może wykonywać zawód lekarza - pisze w DGP Karolina Kowalska. W Centralnym Rejestrze Lekarzy Naczelnej Izby Lekarskiej (CRL NIL) występuje jako "aktywna". O sprawie informował już w poniedziałek serwis Gazetaprawna.pl.

Sąd II instancji przychylił się do jej zażalenia

Okręgowy Sąd Lekarski (OSL) 28 sierpnia 2023 r. zawiesił Pastuszak-Stępień na rok prawo do wykonywania zawodu (PWZ). Naczelny Sąd Lekarski (NSL), sąd II instancji, przychylił się do jej zażalenia na tak surowy środek zapobiegawczy. Jej prawnicy udowodnili, że w przypadku lekarki wystarczy zakaz wypisywania recept. Pastuszak-Stępień nie będzie mogła także wypisywać zwolnień lekarskich.

Zawieszenie PWZ pozbawia lekarza możliwości wykonywania zawodu w jakikolwiek sposób, natomiast sąd lekarski ma możliwość ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu przez konkretnego lekarza, np. prawa do wypisywania recept - powiedział DGP Radosław Tymiński, adwokat reprezentujący przed sądami lekarskimi wyłącznie medyków. Dodał, że jeżeli postępowanie przed sądem lekarskim wykaże, że lekarka popełniła przewinienie związane z wypisywaniem recept, to sąd lekarski ma podstawy do jej ukarania.

Przedstawiciel Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) przekazał DGP, że okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej w Warszawie niepotrzebnie całkowicie zawiesił lekarce PWZ, dając jej okazję do odwołania się od tej decyzji.

Kiedy dojdzie do rozprawy?

Nie wiadomo, bo, jak dowiaduje się DGP, Okręgowy Sąd Lekarski wciąż nie zgromadził całego materiału dowodowego, czyli wszystkich recept, które przepisała lekarka.

